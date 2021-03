Zlatan Ibrahimovic est toujours à l’AC Milan, et il est possible qu’il rempile pour une autre saison avec les Rossoneri. Cela n’empêche pas son club de lorgner celui qui serait susceptible de lui succéder à long terme. Et à en croire le site Calcio Mercato, l’oiseau rare se situerait au Danemark.

Un prodige nordique sur les tablettes de Milan

Les responsables lombards convoitent un certain Wahid Faghir, un joueur de seulement 17 ans et qui porte les couleurs de Vejle BK. Il a la nationalité danoise, mais est de descendance afghane. C’est son entraineur chez les jeunes qui l’a surnommé comme « le nouveau Zlatan », en raison de son efficacité et sa confiance en soi à l’entrainement. Il a déjà mis 8 buts dans l'élite danoise.



Faghir n’a pas encore joué pour la sélection A de son pays. En revanche, il a représenté l’équipe scandinave chez les U16, U17 et U18 ans. Les Rossoneri ont déjà compté un attaquant danois dans leurs rangs par le passé, mais ce fut un tout autre profil, en l’occurrence John Dahl Tomasson. Milan n’est pas le seul club à l’avoir dans son collimateur. Ça serait aussi le cas de Wolverhampton et de l’Ajax Amsterdam.