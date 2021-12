A la veille de retrouver la Salernitana, pour la première fois en Serie A depuis 1999, l’AC Milan a souligné une statistique mettant en valeur Zlatan Ibrahimovic.



L’avant-centre suédois a marqué contre 79 équipes différentes appartenant aux cinq plus grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France).

Ronaldo sur les talons

S’il inscrivait un but samedi pour le compte de la 16e journée du Championnat d’Italie, il deviendrait le premier joueur depuis le début du siècle, à atteindre le cap des 80.



Le quadragénaire milanais devance pour l’instant l’attaquant portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 ans), d’une unité (78).