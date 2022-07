Objectif Bleus

Débarqué à l'AC Milan il y a près d'un an,. Tant et si bien qu'il a pleinement participé au retour au premier plan des Rossoneri, vainqueurs de leur premier titre de champion de Serie A depuis 2011. Bien décidé à poursuivre sur sa lancée, l'international tricolore n'a pas traîné pour montrer sa détermination puisqu'Sur la pelouse du RheinEnergieStadion, Olivier Giroud n'a pas attendu pour lancer les hostilités face aux Allemands avec un premier but inscrit peu après le quart d'heure de jeu (0-1, 16e). Et avec la manière, puisquepour effacer le portier adverse avant de pousser la balle dans la cage désertée. Le deuxième but de l'avant-centre milanais est ensuite arrivé vingt minutes plus tard. Cette fois,(0-2, 36e). La réduction de l'écart d'un Florian Dietz entré quelques minutes plus tôt ne changera rien à l'affaire (1-2, 86e).La préparation milanaise va désormais se poursuivre avec trois rencontres en huit jours, avec d'abord un voyage chez les Hongrois de Zalaegerszeg le 23 juillet, puis un autre chez les Autrichiens de Wolfsberger,. Un rendez-vous toujours très particulier entre Milanais et Olympiens, près de trente ans après la mythique finale de Ligue des champions remportée par l'OM face aux Rossoneri le 26 mai 1993 (1-0).Olivier Giroud aura quant à lui à cœur de continuer de briller, d'abord pour asseoir un peu plus sa place au sein de l'effectif milanais, mais aussi pour espérer attirer l'attention de Didier Deschamps.Il sait qu'il devra enchaîner les performances d'ici l'annonce de cette fameuse liste qui tombera en octobre prochain. L'Olympique de Marseille est prévenu. Il faudra se méfier d'Olivier Giroud.