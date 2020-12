"J'ai décidé qu'on doit être performants tous les jours". Si l'AC Milan a relevé la tête après avoir été relégué en deuxième division européenne, c'est en grande partie grâce au retour de Zlatan Ibrahimovic. Le club lombard, premier de Serie A actuellement et qui enchaîne les belles prestations depuis l'entame de la saison, le doit notamment à un Zlatan qui tire tout le monde vers le haut. Le vétéran suédois en est d'ailleurs conscient : "Tout est une question de défis dans la vie. J’ai senti que j’en avais fait assez. Et je suis arrivé à un moment où je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non. Pour moi, c’était un grand défi de revenir ici pour tenter d’aider à changer les mentalités, la situation. Et pour aider mes coéquipiers à comprendre ce qu’est le Milan, le Milan que je connais et que tout le monde connaît", a estimé Ibrahimovic dans des propos accordés au site de l'UEFA.



"Quand je joue, j’apporte mon caractère, ma personnalité et bien évidemment mes qualités. Je mets beaucoup de pression sur mes coéquipiers. J’essaye de faire en sorte qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Certains le prennent bien, d’autres moins et certains ne réagissent pas. Ils trouvent ça difficile parce qu’ils jouent à leur meilleur niveau seulement quand c’est nécessaire. Mais moi, j’ai décidé qu’on devait être performant tous les jours", assène encore le Suédois, exigeant avec ses collègues presque autant qu'avec lui-même."Que vous soyez jeune ou vieux, je mets la même pression sur vous parce que si vous êtes là, c’est pour une raison : c’est que vous êtes bon. En dehors du terrain, je parle différemment aux jeunes, mon comportement est différent par rapport à celui que j’ai avec les plus anciens. Mais sur le terrain, ils sont tous traités de la même façon. Je ne suis jamais satisfait, j’en veux toujours plus. C’est pour ça que je suis là aujourd’hui : je suis encore capable de performer et de faire ce que je fais", tonne ainsi l'ancien parisien.