AC Milan : Ambitieux, Ibrahimovic évoque le contrat de Leão

Après neuf mois d'absence, l'international suédois Zlatan Ibrahimovic a enfin fait son retour sur le terrain sous les couleurs de l'AC Milan. Présent lors du match qui a opposé l'AC Milan à l'Atalanta, il a disputé un peu plus de quinze minutes de la rencontre et a donc pu participer à la victoire de son équipe, cette fois sur la pelouse du San Siro (2-0). Interrogé par Sky Sports après son match, Ibrahimovic a affiché ses ambitions et ne compte pas se contenter de quelques minutes de jeu.

"Je veux me battre avec mes coéquipiers et jouer, sinon je ne resterais pas. Je ne suis pas là pour jouer seulement les 5-6 dernières minutes, ça signifierait que c'est terminé. Si c'est comme ça, je préfère rester à la maison." a déclaré l'international avant d'évoquer la prolongation de contrat de son coéquipier, Rafael Leão. "J'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ?" a-t-il déclaré sur le ton de la blague. Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic avait accepté de réduire son salaire l'été dernier, celui-ci passant de sept à un million d'euros.