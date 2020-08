A la Juventus, l'arrivée de Pirlo rassure déjà

La Juventus est entrée dans une nouvelle ère ce lundi. Andrea Pirlo a officiellement été intronisé au poste d'entraîneur en dirigeant ses premières séances. Comme attendue, la nomination de l'ancien milieu de terrain rassure. Le quadragénaire propose une rupture avec le mandat de Maurizio Sarri et pourrait faire fructifier l'héritage des années Conte et Allegri. C'était un des objectifs de la direction piémontaise en le nommant à ce poste malgré son manque d'expérience. Dans le jeu comme dans la relation humaine, le Champion du Monde 2006 peut espérer fonder une nouvelle dynastie.

Légitime, Pirlo veut ramener de l'enthousiasme à la Juventus

Avec son aura et son expérience de joueur, Pirlo fait déjà l'unanimité. Annoncé sur le départ, Federico Bernardeschi aurait renoncé à un transfert pour avoir l'opportunité de jouer sous les ordres de l'Italien. Un petit miracle quand on connaît les nombreux conflits qui rythmaient la vie du vestiaire de la Vieille Dame durant le printemps. Si les joueurs semblent dans sa poche, ils y retrouveront leurs supporters. Quadruple champion d'Italie avec la Juventus, le natif de Flero est une icône à l'Allianz Stadium. Et contrairement à son prédécesseur, il n'a jamais été lié à l'ennemi napolitain. Une légitimité qui a de quoi satisfaire les fans. Avant de les enthousiasmer ? C'est l'idée du joueur qui était si élégant tout au long de sa carrière. « Je veux ramener l'enthousiasme, proposer un football proactif avec une grande maîtrise du jeu. J'ai dit deux choses aux gars : Toujours avoir le ballon et le récupérer rapidement quand on le perd » a annoncé l'entraîneur débutant ce mardi en conférence de presse. Une philosophie qui devrait sublimer son collectif et plaire à tous les étages. Champions contestés, les Bianconeri comptent sur leur nouvel homme fort pour être à nouveau souverains.

Pirlo pourrait opter pour un 4-3-3 solide défensivement et efficace offensivement

Si la manière de jouer est désormais connue, le système pour y arriver n'a pas encore été dévoilé. Bien sûr, il sera dépendant des potentielles recrues. Pirlo n'a pas encore tranché entre une défense à 3 ou à 4. Il l'a avoué. « Tactiquement, nous pourrions jouer avec une défense à 4 ou à 3. Je n'ai pas fais de choix. » Celui qui a passé ses diplômes d'entraîneur en 2018 pourrait néanmoins opter pour la première solution. Dans son autobiographie, il avait évoqué l'importance de l'assise défensive et l'avantage d'un système en 4-3-3 pour y parvenir. Le plan de jeu semble clair, il ne reste plus qu'à le transposer sur le terrain. C'est le meilleur moyen d'avancer pour rendre sa lettre de noblesse à la J.