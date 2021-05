A défaut de C1, le Napoli s'offre une crise

La 38eme journée de Serie A va être lourde de conséquences pour l'avenir du Napoli. Le match nul concédé face à l'Hellas Vérone (1-1) prive les coéquipiers de Kalidou Koulibaly d'une qualification pour la Ligue des Champions. Pour la deuxième saison d'affilée, ils vont devoir se contenter de la Ligue Europa. Mais cette fois, le scénario est encore plus cruel que l'an passé. Face aux hommes d'Ivan Juric qui n'avaient plus rien à jouer, les Napolitains n'ont pas été en mesure de s'imposer (1-1). Ils avaient pourtant leur destin en main. Malheureusement pour eux, l'ouverture du score d'Amir Rrahmani à l'heure de jeu n'a pas suffi. Davide Faraoni a égalisé moins de dix minutes plus tard et plongé les Partenopei dans la crise. C'est la Juventus Turin, forte de son large succès à Bologne (1-4), qui va prendre leur place et participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi frustrer encore un peu plus le Napoli qui voit son plus grand rival lui passer devant dans les derniers instants de la saison.

> Terrible désillusion pour Naples <

Sans Ligue des Champions, le Napoli pourrait perdre gros



Cette déception a déjà eu une énorme conséquence : Gennaro Gattuso ne va plus s'asseoir sur le banc du Stadio Diego-Armando Maradona. Aurelio De Laurentiis, le président des Azzurri, a confirmé sur Twitter qu'il se séparait de son entraîneur. Si l'annonce était attendue étant donné la froideur de la relation entre les deux hommes, son officialisation aussi brutale seulement quelques instants après le coup de sifflet final de la rencontre confirme qu'à Naples, rien ne se fait comme ailleurs. A la quête d'un nouvel entraîneur, la direction du cinquième de la Serie A va devoir trouver les mots justes pour convaincre le successeur de Rino de s'installer au pied du Vésuve. Le contexte y est particulier et l'enveloppe n'y sera pas aussi importante que prévue pour recruter.

Selon les médias transalpins, le manque à gagner entre le 4eme et le 5eme de la Serie A est estimé à 50 millions d'euros. Un véritable gouffre dans lequel vient de plonger le Napoli. Sa visibilité y est désormais réduite et les contours de son effectif encore inconnus. Sans participation à la C1, plusieurs cadres pourraient s'en aller. Pour y voir plus clair, Aurelio De Laurentiis va devoir commencer par trouver un nouvel entraîneur et assumer les conséquences d'une campagne décevante bien avant la 38eme journée.