725 buts en 1000 matchs : Ronaldo a-t-il un meilleur ratio que Messi ?

Cristiano Ronaldo ne s'arrête plus. Samedi soir, la superstar portugaise a encore trouvé le chemin des filets, sur la pelouse de la SPAL, inscrivant le premier des deux buts de la Juventus (1-2). Le rendement de CR7 est tout bonnement affolant depuis le début de l'année 2020. Et ce but est plutôt symbolique puisqu'il s'agissait du 1.000eme match de Ronaldo dans sa carrière professionnelle - le Portugais portant son total à 725 réalisations.

Ronaldo-Messi, l'ère des statistiques

Avec ces chiffres vertigineux, Cristiano Ronaldo affiche donc un ratio de 0,73 buts/match. Mais ce n'est toutefois pas suffisant pour supplanter Lionel Messi. Car le natif de Rosario carbure avec une moyenne de 0,82 buts/match (696 buts en 852 matchs) depuis le début de sa carrière professionnelle. Des chiffres qui ne seront peut-être jamais égalés dans l'histoire du sport roi, à moins que les ambitieux Kylian Mbappé ou Erling Haaland ne repoussent leurs limites...