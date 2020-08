2020-2021, une saison pour les surprises ?

Après la Ligue 1 et une trêve internationale, les quatre autres grands championnats vont recommencer et l'Europe du football aura repris son fonctionnement traditionnel. Enfin presque. Avec de nouvelles règles, un calendrier plus dense que d'habitude et des stades avec peu ou pas de spectateurs, la donne ne sera plus vraiment la même. Le monde d'après va-t-il sacrer les mêmes équipes qu'avant le confinement ? C'est fort probable. Dans les quatre grands championnats européens, trois d'entre eux ont été remportés par des équipes qui étaient déjà en tête au printemps. Mais avec ce grand saut dans l'inconnu, les outsiders peuvent espérer plus que d'habitude. A l'image de la Juventus Turin qui a terminé la saison 2019-2020 avec beaucoup de difficultés, le rythme de la saison à venir pourrait poser des problèmes à certains clubs, notamment ceux engagés sur la scène européenne. Une formation comme le Bayern Munich a commencé début août un marathon de onze mois avec des matchs presque tous les trois jours et une trêve hivernale quasi-inexistante. Une vraie difficulté, même quand on est champion d'Europe. Pour l'Inter Milan, l'année à venir pourrait être encore plus complexe avec moins de trois semaines sans matchs à enjeu en plus d'un an. Aux quatre coins de l'Europe, l'usure sera réelle et le petit nombre de transferts d'envergure ne va pas pouvoir leur permettre de se donner de l'air.

La glorieuse incertitude du sport va faire son retour sous une forme inédite

Au petit jeu de la continuité, les petits clubs pourraient avoir leur mot à dire. Des outsiders pourraient devenir sérieux en négociant correctement cette période délicate. Les réussites de l'Atalanta Bergame et du RB Leipzig peuvent se transformer en exemples. Une pré-saison traditionnelle ou presque en évitant les cas de covid-19 et un championnat en esquivant les mesures d'isolement pourraient tout changer. Des facteurs incontrôlables dans un football de plus en plus contrôlé par les riches. Elle n'est pas vraiment sportive mais une part de la glorieuse incertitude du sport fait son retour pour l'exercice à venir. Les favoris semblent de moins en moins incontestables et les prétendants de plus en plus dangereux. Bien sûr le calendrier chargé de la saison 2020-2021 devrait sourire à des équipes habituées à multiplier les efforts et la règle des cinq changements favoriser les effectifs à rallonge, mais tous ces nouveaux facteurs sont inédits pour tout le monde. Les équipes qui vont briller cette saison vont être celles qui auront la meilleure faculté d'adaptation, un critère qui peut être favorable à des formations spécialistes de la navigation entre deux-eaux. Après une mise en pause inédite, le football européen pourrait proposer des surprises historiques.