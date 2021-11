L’Argentine quitte l’Europe sur une véritable gifle ! Après s’être inclinés vaillamment face au XV de France puis avoir pris le meilleur sur une frêle équipe d’Italie, les Pumas ont été dominés de la tête et des épaules par l’Irlande à l’Aviva Stadium de Dublin. Une rencontre que les joueurs de Mario Ledesma ont parfaitement entamé avec un essai de Mateo Carreras inscrit dès la 2eme minute et transformé dans la foulée par Emiliano Boffelli. Mais ces sept points sont restés les seuls inscrits par les Argentins dans cette rencontre. Après une pénalité de Joey Carbery, Josh van der Flier a permis au XV du Trèfle de prendre l’avantage au score dès la 10eme minute. Un ascendant irlandais confirmé par l’essai d’Andrew Porter à la 22eme minute et conforté encore plus à quatre minutes de la mi-temps par l’intermédiaire de Caelan Doris. Les Irlandais ont ainsi retrouvé leur vestiaire avec un avantage de dix-sept points et ont fait oublier leur entame de match compliquée.

L’Irlande a passé sept essais aux Pumas

Au retour sur la pelouse, les Pumas se sont montrés indisciplinés avec Pablo Matera qui a écopé d’un carton jaune à la 47eme minute. Dix minutes à quinze contre quatorze que les Irlandais ont su exploiter. Après une pénalité de Joey Carbery, Josh van der Flier y est allé de son essai pour donner plus de tranquillité à l’Irlande. Les Pumas ont perdu quasiment toutes leurs illusions à l’heure de jeu, quand Tomas Lavanini a quitté définitivement la pelouse sur carton rouge. En l’espace de cinq minutes, Dan Sheehan et Cian Healy ont permis au XV du Trèfle de dépasser les 40 points d’avance. C’est finalement Tadhg Beirne qui est venu mettre un terme à la rencontre avec le septième essai irlandais à cinq minutes de la sirène. Avec cette très nette victoire (53-7), l’Irlande termine une tournée d’automne réussie avec trois victoires en autant de matchs, le Japon et surtout la Nouvelle-Zélande s’étant cassé les dents sur l’équipe d’Andy Farrell.