Malgré un large turnover, les Verts ont fait la différence grâce notamment aux cinq essais de Carbery (17e), D. Kearney (28e), Conway (37e), Murphy (45e) et Marmion (63e). Mention spéciale à l'ailier Conway qui a été élu homme du match.

Côté transalpin, on a trouvé le chemin de l'en-but à deux reprises par le 3e ligne Mbanda (12e) et Canna (20e).

Congratulations to Andrew Conway who has been named Man of the Match! #TeamOfUs #ShoulderToShoulder #IREvITA pic.twitter.com/6sjdwZkWLV