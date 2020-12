XV de France : Woki salue la prestation collective des Bleus, Galthié avoue de la frustration

Il y a des sentiments mêlés au sein du XV de France. A l’issue d’une performance de très haut niveau, une équipe tricolore remaniée a tenu tête aux vice-champions du monde avant de craquer au dernier moment. Interrogé par France 2 à chaud après le coup de sifflet final, Fabien Galthié a salué la performance de ses joueurs... et fustigé les décisions de l’arbitre de la finale de l’Autumn Nations Cup. « Je pense que les gars ont fait honneur au maillot. Ils ont mis tout ce qu'il fallait. Il faut reconnaître la défaite même si c'est frustrant parce que le match s'est joué sur des décisions, a pesté l’entraîneur du XV de France. J'espère que les joueurs ont donné du plaisir aux supporters. Aujourd'hui, une autre équipe de France était sur le terrain et elle a réalisé une performance. »

Woki : « Il n'y a pas d'équipe B ou d'équipe C »

Si Fabien Galthié a livré le fond de sa pensée à la sortie du match, Cameron Woki n’était pas dans le même état d’esprit. Pour le troisième-ligne de Bordeaux-Bègles, qui fêtait à l’occasion de cette finale sa quatrième sélection sous le maillot du XV de France, cette équipe a démontré que le rugby français a un large réservoir et a répondu à ses détracteurs. « Ce n'était pas la farce française mais la force française. On a juste voulu montrer qu'il n'y a qu'un seul groupe France, a confié Cameron Woki au micro de France 2. Il n'y a pas d'équipe B ou d'équipe C. On a montré que l'on pouvait rivaliser avec l'Angleterre. C'est une déception de ne pas gagner mais on s'est arraché jusqu'au bout. » Des efforts, notamment dans l’aspect défensif, qui ont été impressionnants mais qui n’ont toutefois pas suffi pour permettre au XV de France de remporter cette finale, qu’il a longtemps maîtrisée.