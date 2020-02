XV de France : Vincent, Marchand et Fickou (à l'aile) titulaires contre le pays de Galles ?

Gaël Fickou à l'aile face aux Gallois ? Vincent Rattez hors-course jusqu'à la fin du tournoi après sa fracture à un péroné contractée lors du dernier match, contre l'Italie (35-22 pour les Bleus), Damian Penaud aurait dû logiquement retrouver sa place sur l'aile, samedi à Cardiff contre le pays de Galles pour le compte de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, il aurait déjà fallu que le Clermontois blessé au mollet gauche (lésion) pendant l'échauffement lors du premier match, au Stade de France contre l'Angleterre (24-17), soit totalement remis. Or, il semble que ce ne sera pas le cas d'ici samedi. Mardi, c'est en effet sans Penaud de nouveau que le XV de France s'est entraîné. Et qui pourrait-on donc retrouver sur l'aile gauche à la place de l'habituel titulaire ? Gaël Fickou lui-même. Habitué à jouer les pompiers de service quand son sélectionneur n'a pas d'autre option, le trois-quarts centre du Stade Français devrait dépanner à un poste qui n'est pas le sien, mais qui ne lui est pas étranger pour autant, en attestent les cinq matchs internationaux débutés par le natif de la Seyne-sur-Mer comme ailier depuis qu'il a l'honneur de défendre les couleurs des Bleus (il compte 53 sélections).

Marchand reconduit, Poirot en tribunes ?

Faut-il y voir un signe ou pas ? La première fois que Fickou avait été titularisé à l'aile, c'était déjà face aux Gallois à Cardiff (le 17 mars 2018), et la France était passée tout près de la victoire (défaite 14-13). Un rôle que s'était également vu confier (pour la dernière fois en date) le Parisien l'été dernier lors d'un match de préparation pour la Coupe du Monde au Japon. Et avec Fickou sur l'aile, le XV de France n'avait fait aucun cadeau aux Italiens (47-19). Arthur Vincent devrait le suppléer au centre face aux Gallois, samedi au Principality Stadium, avec à ses côtés Virimi Vakatawa, forfait contre l'Italie après avoir été touché lors du premier match mais de nouveau sur pied. Julien Marchand devrait lui aussi être reconduit, au talonnage. Avec le retour du celui qui était initialement le numéro 1 au poste Camille Chat, on pouvait pourtant penser que le Toulousain serait relégué sur le banc. Le Racingman devrait finalement être remplaçant et Marchand débuter la rencontre. Avec la mission de seconder Cyril Baille au poste de pilier droit dès que son tour viendra, Jean-Baptiste Gros devrait lui aussi prendre place sur le banc au coup d'envoi. Une décision qui propulserait Jefferson Poirot, déjà remplaçant lors des deux premiers matchs, en... tribunes. Un choix fort de Galthié.



Le XV de départ probable contre le pays de Galles (samedi à 17h45 à Cardiff, 3eme journée du Tournoi des 6 Nations) :

Bouthier - Thomas, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille



Remplaçants probables : Chat, Gros, Bamba, Taofifenua, Palu, Jalibert, Ramos, Serin