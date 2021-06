XV de France : Vers des absences de Serin et Fickou pour la tournée en Australie

Fabien Galthié va devoir faire des choix… mais cela ne sera pas forcément si simple. Alors qu’il ne pourra pas compter sur les joueurs disputant la finale du Top 14, le sélectionneur du XV de France devrait très vite rayer deux noms de sa liste de 42 joueurs pour le déplacement en Australie pour trois test-matchs face aux Wallabies précédés d’une quarantaine de dix jours, qui doit être dévoilée ce dimanche. En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe et de RMC Sport, le capitaine de Toulon Baptiste Serin a décidé de ne pas faire le voyage dans l’Hémisphère Sud. Le demi de mêlée aurait pris la décision de subir très prochainement une opération à une épaule. En conséquence, l’ancien joueur de Bordeaux-Bègles va être absent pour une durée allant de cinq à six mois. En plus de manquer au XV de France, Baptiste Serin sera un absent de marque pour le RCT pour l’entame de la saison prochaine.

Fickou va également se faire porter pâle

Alors qu’il doit déjà se passer des services de son capitaine Charles Ollivon, victime d’une rupture des ligaments croisé du genou gauche, Fabien Galthié va devoir faire une croix sur un autre cadre de son groupe. En effet, Gaël Fickou n’est pas sorti indemne de la demi-finale du Top 14 perdue ce vendredi par le Racing 92 face à La Rochelle. Le trois-quarts centre aux 63 sélections souffre d’une blessure à une épaule qui, selon les informations du quotidien L’Equipe, va écarter l’ancien joueur du Stade Français Paris pour une durée estimée à trois ou quatre semaines. Un délai qui est matériellement incompatible avec la tournée estivale du XV de France en Australie. Victime d’une fracture à un doigt, le talonneur Teddy Baubigny ne sera pas plus une solution pour Fabien Galthié alors que le cas de Virimi Vakatawa est encore indécis. Souffrant d’un genou, qui a dû subir une ponction en amont de la rencontre disputée ce vendredi, le centre international pourrait être laissé au repos par le staff tricolore.