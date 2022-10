XV de France : Vergnes Taillefer remplace Joseph

Vergnes Taillefer est un bizuth lui aussi

Il rêvait d'honorer sa première sélection à l'occasion de cette Tournée d'automne, qui verra le XV de France affronter l’Australie le 5 novembre au Stade de France, l’Afrique du Sud le 12 à Marseille et le Japon le 20 à Toulouse. Mais ce sera reporté, au mieux, au prochain Tournoi des 6 Nations. Jordan Joseph (22 ans) a en effet été contraint de déclarer forfait ce mardi pour le rassemblement des Bleus, au lendemain de l'annonce de la liste de 42 joueurs retenus par Fabien Galthié. Le troisième ligne de Pau souffre d'une blessure à la cheville.Jordan Joseph avait pourtant réussi un bon début de saison avec le Section, avec déjà sept matchs joués, dont trois comme titulaire, et deux essais marqués.Pour le remplacer, le staff des Bleus a été décidé de faire appel à un autre bizuth, le troisième ligne de Bordeaux-Bègles Bastien Vergnes Taillefer.Dans ce groupe, ce sont pas moins de neuf joueurs qui comptent zéro sélection à ce jour, en plus de Vergnes Taillefer : le pilier d’Oyonnax Thomas Laclayat (25 ans), le deuxième ligne de Montpellier Florian Verhaeghe (25 ans), le pilier de La Rochelle Reda Wardi (27 ans), l’ouvreur de Lyon Léo Berdeu (24 ans), l’arrière de Bordeaux-Bègles Romain Buros (25 ans), le centre de Lyon Ethan Dumortier (21 ans), l’ailier de Toulouse Matthis Lebel (23 ans) et le centre de Bordeaux-Bègles Pablo Uberti (25 ans mercredi).Grégory Alldritt, Uini Atonio, Alexandre Bécognée, Pierre Bourgarit, Dylan Cretin, Sipili Falatea, Thibaud Flament, Killian Geraci, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Anthony Jelonch, Bastien Vergnes Taillefer, Thomas Laclayat, Sekou Macalou, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Charles Ollivon, Dany Priso, Yoan Tanga, Romain Taofifenua, Florian Verhaeghe, Reda Wardi, Paul Willemse, Cameron WokiPierre-Louis Barassi, Léo Berdeu, Anthony Bouthier, Romain Buros, Baptiste Couilloud, Jonathan Danty, Ethan Dumortier, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Matthieu Jalibert, Matthis Lebel, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Aliverereti Raka, Thomas Ramos, Pablo Uberti