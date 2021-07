XV de France : Vanverberghe, forfait contre l'Australie, est remplacé par Cazeaux

🔄 Blessé à la hanche, Florent Vanverberghe est remplacé par Cyril Cazeaux pour le premier test-match du #XVdeFrance face aux @wallabies demain à Brisbane.#NeFaisonsXV #AUSFRA

Trois matchs prévus contre l'Australie

Le XV de départ de l'équipe de France

Changement pour le XV de France. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de rugby (FFR) a annoncé que Florent Vanverberghe ne pourra finalement pas tenir sa place.Vanverberghe ne pourra pas tenir sa place, en raison d'une blessure à une hanche. De son côté, Cazeaux, aujourd'hui âgé de 26 ans et qui évolue du côté de Bordeaux-Bègles, a déjà porté le maillot de l'équipe de France à seulement deux petites reprises.La dernière est intervenue pas plus tard que le 13 mars dernier, lors du tout dernier Tournoi des Six Nations, contre l'Angleterre, du côté de Twickenham. Ce jour-là, la France s'était alors inclinée de très peu (23-20).A cette occasion, les hommes de Fabien Galthié doivent rencontrer le pays hôte, les Wallabies, à trois reprises. La première interviendra donc ce mercredi, à 12h00 heure française. Les deux autres duels prévus sont programmés les 13 et 17 juillet prochains, respectivement du côté de Melbourne et de Brisbane.Jaminet - Penaud, Vincent, Danty, Villière - (o) Carbonel, (m) Couilloud - Jelonch (cap), Macalou, Cretin - R.Taofifenua, Geraci - Bamba, Barlot, Gros.Remplaçants : Etrillard, Walcker, Falatea, Cazeaux, Pesenti, Woki, Iribaren, Bouthier.