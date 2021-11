XV de France : Une victoire sur les All Blacks comme une étape vers plus grand pour Fabien Galthié

Fabien Galthié a bien réussi son coup ! Après deux victoires loin d’être convaincantes face à l’Argentine puis la Géorgie, le XV de France a réussi un match quasiment parfait pour prendre le meilleur sur la Nouvelle-Zélande au Stade de France (40-25). « Tout au long de la préparation, j'ai vu des joueurs prêts, déterminés, qui croyaient en eux, a confié en conférence de presse l’entraîneur des Bleus. C'est ce que j'ai ressenti ces quatre semaines. J'ai vu une équipe se construire pour être au rendez-vous aujourd’hui. » Une rencontre, notamment durant la première période, durant laquelle l’ancien demi de mêlée a vu que « les joueurs croient en eux de manière collective, sans se prendre la tête ». Deux ans après sa prise de pouvoir et à deux ans de son objectif, Fabien Galthié assure que cette victoire est « un moment important » sur le parcours de cette équipe de France. « Un moment important pour continuer à vivre aussi intensément, avec autant de plaisir », a-t-il ajouté.

Galthié : « On est lancé sur un chemin qui nous mène plus loin »

Une victoire, la plus large de l’histoire du XV de France face aux All Blacks, qui est un « résultat hyper positif » aux yeux de l’ancien international et qui « apporte beaucoup d'éléments de satisfaction ». Mais, s’il admet qu’une telle performance va « apporter beaucoup de confiance », Fabien Galthié reste les pieds sur terre, affirmant que « l'objectif est de continuer à grandir ». Un succès qui permet aux Bleus de réaliser un sans-faute dans une tournée automnale pour la première fois depuis 2012 et des succès face à l’Australie, l’Argentine et les Samoa. Toutefois, l’entraîneur du XV de France se refuse à l’idée de faire un bilan, assurant que « c’est un peu tôt ». « On est lancé sur un chemin qui nous mène plus loin, rappelle l’ancien demi de mêlée. Sur la construction de la tournée, notre façon de manager le groupe avec beaucoup émulation, des repères collectifs forts qui nous permettent toujours d'être dans le coup, toujours en position de gagner jusqu'au bout. C'est une satisfaction. Ça veut dire que l'équipe est en place collectivement, qu'elle a des atouts, des armes à disposition. »

Galthié : « Candidat au titre mondial, c'est notre façon de vivre »

Interrogé sur le fait de savoir si cette victoire affirme les prétentions tricolores vis-à-vis de la Coupe du Monde, Fabien Galthié n’y est pas allé par quatre chemins. « Ce n'est pas ce résultat qui le fait, c'est notre ambition, l'ambition des joueurs. Candidat au titre mondial, c'est notre façon de vivre, affirme l’entraîneur du XV de France. Ce résultat en est la conséquence. Cette victoire ne changera pas notre vision. On ne va pas se prendre pour d'autres après cette victoire. C'est un passage, une étape sur notre chemin. » Quant à savoir ce qu’il reste à améliorer au sortir de ces trois victoires, le patron des Bleus entend d’abord profiter « de manière décalée, légère ». « On va prendre le temps d'analyser, puis de partager notre analyse ensuite avec les joueurs, a toutefois ajouté Fabien Galthié. Déjà conserver ce niveau de performance : celui d'une équipe qui va bien, d'une équipe qui compte. » Un niveau qu’il faudra surtout conserver sur les deux années à venir, pour rééditer une telle performance le 8 septembre 2023, sur la même pelouse et face au même adversaire.