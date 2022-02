XV de France : Une tournée au Japon cet été

🇯🇵 Le #XVdeFrance au Japon !

Pour leur Tournée d’été 2022, les Bleus se déplaceront au Japon pour une série de deux matches en juillet prochain 📅



• 2 juillet 2022, Toyota Stadium à Aichi

• 9 juillet 2022, lieu à venir.#NeFaisonsXV pic.twitter.com/YNK6AvqLhU



Une tournée sans les finalistes du Top 14 ?

Le XV de France vit des jours heureux. Sur leur petit nuage après la tournée automnale qui les a vu vaincre la Nouvelle-Zélande, considérée de tous temps comme la meilleure sélection du monde, les Bleus ont confirmé cet hiver avec leurs trois succès en autant de sorties dans le Tournoi des 6 Nations 2022, leur octroyant le privilège de demeurer l'unique nation toujours en mesure de réaliser le Grand Chelem. Ce lundi, deux jours après la première victoire de ce XV de France version Fabien Galthié contre l'Ecosse, seule équipe européenne résistant encore au sélectionneur tricolore depuis sa prise de fonction, la fédération a communiqué la destination de la prochaine tournée d'été des rugbymen tricolores.Une fois n'est pas coutume, ils ne s'envoleront pas pour une destination de l'hémisphère sud. Cette année,. Le premier affrontement aura lieu le samedi 2 juillet au Toyota Stadium d'Aichi tandis que la seconde opposition aura lieu le samedi suivant. En revanche, le lieu n'a toujours pas été défini. Lors de la Coupe du monde 2019 les Français s'étaient inclinés en quart d'un point contre le pays de Galles à Oita (19-20). En revanche, les matchs de poule disputés à l'Engao Kenko Stadium contre les Tonga (23-21), au Best Denki Stadium face aux Etats-Unis (33-9) ou à Tokyo devant l'Argentine (23-21) ont laissé de biens meilleurs souvenirs.Le Japon, nation montante du rugby mondial, prouve depuis de nombreuses années son ascension le rapprochant du gratin mondial. Outre leur exploit contre l'Afrique du Sud en Coupe du monde en 2015 (34-32),. Pris au sérieux, plusieurs Nippons ont garni les rangs de clubs du Top 14 tels que le talonneur Takeshi Hino à Toulouse en 2019 ou encore l'ex-vedette nationale au pays du soleil levant, Ayumu Goromaru, qui avait exporté ses talents d'arrière et de buteur à Toulon en 2016. Actuellement, c'est Kotaro Matsushima qui fait le bonheur de Clermont depuis son arrivée en 2020 où il fait l'unanimité. Cependant, l'arrière de l'ASM et ses compatriotes pourraient ne pas se frotter à tous les meilleurs éléments français. Cette tournée au Japon arrive une semaine après la finale du Top 14. Un délai court qui avait déjà l'été dernier conduit Fabien Galthié à laisser au repos de nombreux cadres, dont les finalistes du championnat, pour la tournée en Australie.