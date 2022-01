XV de France : Un stage de préparation en Guyane avant la Coupe du Monde 2023 ?

Le programme de l'équipe de France de rugby, avant la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en 2023, semble se dessiner. En effet, d'après les informations de Midi Olympique, le XV de France pourrait effectuer un stage de préparation physique, du côté de la Guyane, juste avant le début de la prestigieuse compétition. Un stage de préparation qui se déroulerait alors lors de l'été 2023. Un stage qui résulterait d'une volonté commune entre l'équipe de France de rugby et la Légion étrangère. D'ailleurs, à ce sujet, Midi Olympique a ainsi interrogé le général Lardet, qui n'est autre que le commandant de la légion étrangère. Ce dernier a alors notamment répondu : "Je connais l’endroit où j’aimerai envoyer les Bleus. Physiquement, là-bas, dans cet endroit, il vont avoir besoin d’être ensemble. Vous insistez… Ça serait plutôt vers l’Amérique du Sud mais en territoire français. Il y a un camp de la légion pour l’indice (rires). L’effort sera différent. Ce sont des bêtes physiques chacun selon leurs caractéristiques. En revanche, dans le collectif, on les mettra en condition dans un climat particulier et en environnement hostile. On sort du quotidien. Cette préparation complèterait l’ensemble. Ça intéresse beaucoup l’entraîneur et le président de la Fédération. Je pense que ça va se faire, on va y arriver."

La France dans la poule de la Nouvelle-Zélande

Pour rappel, la Coupe du Monde 2023 de rugby à XV se déroulera entre le vendredi 8 septembre et le samedi 28 octobre prochains. Il s'agira alors déjà de la dixième édition et elle aura donc lieu en France. Vingt équipes sont ainsi concernées, en tout, avec un total de 48 rencontres programmées, dans neuf stades, en tout. La sélection tenante du titre n'est autre que l'Afrique du Sud. Quant au XV de France, il se retrouve dans la poule A, en compagnie de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de l'Uruguay mais également d'une équipe africaine encore à déterminer.