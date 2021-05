XV de France : Un programme copieux pour la tournée d'automne

Le XV de France compte bien s’étalonner face aux meilleures nations mondiales. Après avoir été contrainte de renoncer aux tests-matchs en Argentine à l’été 2020 puis à ses duels face aux nations de l’Hémisphère Sud durant l’automne suivant, les Bleus auront de quoi se tester tout au long de l’année 2021. Si Bernard Laporte a récemment confirmé que les hommes de Fabien Galthié feront le voyage en Australie au début du mois de juillet prochain pour trois matchs face aux Wallabies, les premiers face à une nation du sud depuis la prise de fonction du sélectionneur national, le programme de la tournée automnale s’annonce tout aussi copieux avec trois rencontres prévues sur le sol français durant les trois premiers week-ends du mois de novembre, selon les informations dévoilées par RMC Sport. Tout d’abord, le XV de France devrait recevoir l’Argentine au Stade de France le 6 novembre prochain.

Les Bleus vont se tester face aux All Blacks

Pour respecter les demandes de World Rugby, qui pousse pour les meilleures nations mondiales n’hésitent plus à affronter des équipes moins prestigieuses, les Bleus se déplaceront à Bordeaux le 13 novembre pour y affronter la Géorgie. Mais le plus gros morceau de cette tournée automnale est prévu pour le 20 novembre prochain au Stade de France. A un peu moins de deux ans de l’ouverture de la Coupe du Monde 2023, c’est ce qui ressemble à une répétition générale de l’événement qui attend les joueurs de Fabien Galthié. En effet, un peu plus de trois ans après le dernier match opposant les deux nations lors d’une tournée marquée par trois lourdes défaites tricolores, c’est la Nouvelle-Zélande qui sera l’hôte des Bleus à Saint-Denis. Une rencontre qui sera plus scrutée que jamais, cette même affiche étant celle du match d’ouverture du prochain Mondial, sur cette même pelouse le 8 septembre 2023.