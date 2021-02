XV de France : Un nouveau cas de Covid-19 et une décision mercredi pour la réception de l'Ecosse

La liste des 31 joueurs retenus pour le match entre le XV de France et l'Ecosse va devoir être modifiée. Une fois de plus. Intégré dans le groupe France après la découverte de cinq cas de Covid-19 ce lundi matin, Baptiste Pesenti n'aura pas la chance de fouler la pelouse du stade de France ce dimanche. Le dernier test qu'il a passé à Pau au sein de son club s'est révélé positif d'après Rugbyrama. Le deuxième ligne va être placé à l'isolement et sera forfait pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations. La FFR devrait prochainement dévoilé l'identité de son remplaçant. A condition que le match se déroule. Les certitudes du week-end ne sont plus aussi solides après la découverte de six nouvelles contaminations au sein des joueurs initialement retenus pour la réception du XV du Chardon. Devant cette hécatombe, le comité des Six Nations pourrait être contraint d'agir. Dans un communiqué, l'instance a annoncé qu'elle allait se prononcer mercredi. «Le Groupe de surveillance des tests des Six Nations (TOG) se réunira à nouveau le mercredi 24 février au soir pour examiner la situation. Une décision quant au match France-Ecosse sera prise. Assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et de tous les membres du personnel est notre priorité numéro un. Si la décision devait aller dans le sens d’un report, le match serait planifié à la date la plus proche possible. Les Six Nations souhaitent à tous les joueurs, entraîneurs et staff touchés un prompt rétablissement.»

Roxana Maracineanu s'est entretenue avec Bernard Laporte

Dans le même temps, l'Ecosse a annoncé sa volonté de voir le match se dérouler à la date prévue, notamment pour éviter un conflit avec les clubs au sujet de la libération des internationaux. Les discussions pourraient être animés dans les prochains jours. La FFR pourrait se retrouver dans l'obligation de rendre des comptes. Pas à son prochain adversaire, ni au Comité des Six Nations mais au Gouvernement. L'Equipe a révélé que Roxana Maracineanu s'est entretenue avec Bernard Laporte. La ministre des Sports aurait demandé un relevé de situation quotidien des résultats du groupe France. Avec cette demande, elle souhaite vérifier le respect des exigences sanitaires formulées par les autorités. Une surveillance qui vient rajouter un peu plus de pression à un XV de France où la situation sanitaire est de plus en plus tendue.