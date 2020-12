XV de France : Un match contre les All Blacks en 2021 ?

Depuis le 23 juin 2018 à Dunedin, la France et la Nouvelle-Zélande ne se sont plus affrontées sur un terrain de rugby. Mais l’attente devrait prendre fin à l’automne 2021 ! C’est en effet ce que révèle le New Zealand Herald, qui s’est procuré le programme de l’année 2021 des All Blacks. Un programme qui n’a toujours pas été dévoilé officiellement par la Fédération néo-zélandaise. Selon le quotidien, les Blacks recevront l’Italie et les Fidji lors des test-matchs de l’été, avant le traditionnel Rugby Championship (dont ils seront les tenants du titre), puis se rendront dans l’Hémisphère Nord à l’automne pour y affronter l’Irlande, la France et à nouveau l’Italie. Bien sûr, ce programme dépendra de l’évolution de la pandémie de coronavirus, qui a certes été enraillée en Nouvelle-Zélande (2088 cas positifs et 25 décès au total !), mais qui est encore loin d’avoir été maitrisée en Europe. En 2020, les Tournées d’été avaient d’ailleurs été annulées pour toutes les équipes de rugby, et la Tournée d’automne a été remplacée par le Rugby Championship dans l’Hémisphère Sud (même si l’Afrique du Sud, pas assez préparée, n’y a pas pris part) et par l’Autumn Nations Cup (remportée par l'Angleterre face à la France) dans l’Hémisphère Nord.

Les chiffres largement favorables aux All Blacks

La Fédération française de rugby n’a pas dévoilé son programme de matchs pour l’année 2021 hormis, bien sûr, les cinq rencontres du Tournoi des 6 Nations prévues entre le 6 février le 20 mars. Cet affrontement très probable entre la France et la Nouvelle-Zélande à l’automne 2021 serait le 62eme depuis 1906. Les All Blacks mènent 48 victoires à 12 contre les Bleus (plus un match nul 20-20 en 2002). Sur les douze victoires françaises, la moitié l’a été à domicile, la dernière remontant à novembre 2000, à Marseille. Vingt-et-un ans plus tard, ce XV de France rajeuni et enthousiaste qui nous a tant plus en 2020 pourra-t-il refaire l’exploit ?