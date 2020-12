XV de France : Un match contre l'Argentine en novembre 2021 ?

Un peu plus de deux ans après, le XV de France devrait à nouveau défier l'Argentine. En effet, après une saison 2020 grandement marquée par la pandémie de coronavirus qui a durement touché le monde, la Fédération argentine (UAR) travaille actuellement sur son calendrier pour 2021. Ainsi, avec la possible arrivée de vaccins pour la Covid-19, les Pumas devraient faire leur retour en Europe durant la tournée d'automne. D'après le site local El Litoral, les joueurs de Mario Ledesma sont attendus sur le Vieux Continent à l'automne pour une série de trois test matchs. Avant d'affronter l'Italie à Rome le 13 novembre et l'Irlande à Dublin le 20, l'Argentine devrait débuter contre la France le 6. Ainsi, après leur affrontement lors de la Coupe du monde 2019 au Japon (victoire 23-21 des Bleus lors de la phase de groupes), les deux nations pourraient à nouveau se croiser sur un terrain, à deux ans du Mondial français.

La France après le Rugby Championship

Avant cela, les Pumas feront normalement une double confrontation contre le pays de Galles, diminué suite à une tournée des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud, et une 3eme rencontre contre la Géorgie courant juillet. Enfin, entre août et octobre, les coéquipiers de l'ouvreur parisien Nicolas Sanchez disputeront le Rugby Championship avec six rencontres au programme, contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Springboks donc. De ce fait, si 2020 a été plus calme que prévu pour les Argentins (une victoire, deux nuls et une défaite), 2021 s'annonce palpitant pour eux. Pour rappel, les Pumas sont tombés avec l'Angleterre et le Japon lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2023, dans un groupe qui sera complété par une nation d'Océanie et une autre d'Amérique.