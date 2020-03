XV de France : Un capitanat permanent pour Ollivon, Galthié y pense

Charles Ollivon a sans doute réussi sa période d’essai. Capitaine du XV de France qui a réussi son entame de Tournoi des 6 Nations avant l’échec cuisant face à l’Ecosse à Murrayfield le week-end dernier, le troisième-ligne de Toulon s’est attiré les louanges de son entraîneur chez les Bleus Fabien Galthié. « Charles a été extraordinaire durant ce Tournoi, il a été bon, il a en plus eu beaucoup d’alliés, ce qui est important pour un capitaine, a déclaré l’ancien demi de mêlée, invité de l’émission Super Moscato Show sur RMC ce mercredi. Beaucoup de joueurs l’ont accompagné durant la compétition. On va prendre le temps de débriefer avec lui, et il n’y a aucune raison pour que ça change. »

Ollivon pourrait tout de même manquer la tournée

Alors que le Tournoi devrait se conclure en octobre prochain avec la réception de l’Irlande au Stade de France, Charles Ollivon pourrait ne pas porter le maillot frappé du coq avant cette échéance. En effet, le XV de France effectuera sa tournée estivale en Argentine mais, si le RC Toulon va loin dans les phases finales du Top 14, le troisième-ligne pourrait être mis au repos. « On s’était donné une période, qui couvrait le Tournoi, on va maintenant voir pour la tournée, ajoute Fabien Galthié. Mais elle tombe juste après la finale du Top 14, et il a une équipe qui va peut-être jouer les phases finales. Je rappelle aussi qu’il a débuté avec la Coupe du Monde et que la saison a été longue, donc on verra aussi comment il terminera avec son club... » Tout dépendra donc du parcours du RCT cette saison mais également du calendrier du Top 14, dont la saison pourrait être rallongée en raison d’un report des journées à venir en raison de l’épidémie de Covid-19.

Galthié a prévenu Haouas

En plus du cas du capitaine définitif, Fabien Galthié est revenu sur la situation de Mohamed Haouas. Le pilier montpelliérain, suspendu trois semaines à la suite du coup de poing asséné à l’Ecossais Jamie Ritchie, a vu son entraineur en sélection le soutenir mais également lui envoyer un avertissement. « Ce geste-là, il va servir à Momo, mais à tous les autres joueurs aussi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas réaliser sur le terrain vis-à-vis de nous, des coéquipiers et des supporters. Momo a eu sa première leçon. L'expérience, Momo va l'acquérir, a confié Fabien Galthié. Regardez Alun Wyn Jones, qui s'est fait provoquer par le pilier Joe Marler, et qui a annoncé : ‘Du haut de mes 138 sélections, si je réalisais ce que j'avais envie de faire, je laissais mes partenaires à 14’. Il a eu le temps de connecter les circuits alors que Momo, à quatre sélections, les circuits sont un peu courts… » Le message est clair et une telle erreur pourrait ne pas passer aussi bien.