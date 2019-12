XV de France : Un capitaine par intérim officiera lors du Tournoi des 6 Nations

Fabien Galthié commence à poser sa patte. Le tout nouveau sélectionneur du XV de France a décidé de nommer un capitaine par intérim, à l'occasion du prochain Tournoi des 6 Nations. Cela signifie que le joueur qui portera alors le brassard ne le portera pas forcément durant les quatre ans du mandat du patron des Bleus. Pourtant, cette problématique avait déjà été mise en avance, lors de l'arrivée de Galthié dans son nouveau rôle.

Galthié : « On ne va pas s'aventurer à nommer un capitaine pour quatre ans »

Le principal intéressé en a lui-même fait l'annonce, dans un entretien accordé à Midi Olympique, ce dimanche soir : « Je vais être honnête, le capitaine qui va être nommé là, il sera le capitaine pour cette compétition de huit semaines. On ne va pas s'aventurer à nommer un capitaine pour quatre ans. On veut éviter la surcharge pour ce joueur-là. Il faut pouvoir lui donner des marges de manœuvre pour rester le joueur qu'il est. On trouve plus juste cohérent de nommer ce capitaine pour la compétition. » Cette situation n'est pas sans rappeler celle vécue en 2016 par un certain Guilhem Guirado. Pendant ce même Tournoi, le talonneur avait lui aussi été mis à l'essai par le sélectionneur de l'époque, à savoir Guy Novès. Pour la suite que l'on connaît. Guirado n'avait ensuite plus quitté ce costume, jusqu'à la dernière Coupe du Monde, au Japon.