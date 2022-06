XV de France : Trois matchs au programme de la tournée automnale

TOURNÉE D'AUTOMNE 2022 !

À 1 an de la Coupe du Monde en France, votre #XVdeFrance affrontera, 🇦🇺 l'Australie, 🇿🇦 l'Afrique du Sud et 🇯🇵 le Japon !



👀⏳ Inscrivez vous à l'alerte billetterie pour ne rien manquer !



— France Rugby (@FranceRugby) June 9, 2022

L’Afrique du Sud, véritable test pour le XV de France

Les Bleus connaissent leur programme pour l’Autumn Nations Series. Alors qu’une sélection privée des joueurs appartenant aux clubs finalistes du Top 14 ira disputer deux rencontres au Japon le 2 juillet à Toyota puis le 9 juillet à Tokyo, ce sont trois matchs qui seront au programme de la sélection dirigée par Fabien Galthié dans le courant du mois de novembre. Une tournée automnale qui sera une des dernières opportunités offertes aux Tricolores de s’étalonner face aux nations de l’Hémisphère Sud en amont de la Coupe du Monde 2023 organisée dans l’Hexagone. Ce sera également l’occasion pour le XV de France d’aller à la rencontre de son public en province avec un seul match au Stade de France. En effet, le 5 novembre prochain à 21h00, les Bleus affronteront l’Australie sur la pelouse de l’enceinte dionysienne pour la première visite des Wallabies en France depuis 2016, match qui s’était alors soldée par une courte victoire australienne (23-25).Le week-end suivant, plus précisément le 12 novembre prochain à 21h00, les hommes de Fabien Galthié auront rendez-vous sur la pelouse de l’Orange Vélodrome de Marseille pour y défier les Springboks, champions du monde en titre et numéro 1 mondiaux. Un 45eme duel entre les deux formations qui sera le premier depuis la visite des Sud-Africains à l’automne 2018. A un an de la Coupe du Monde, les Bleus auront l’occasion de mettre fin à leur série de sept défaites de suite contre l’Afrique du Sud. En effet, le dernier succès tricolores dans cette affiche remonte à novembre 2009 (20-13). Pour conclure cette tournée et afin de respecter la volonté de World Rugby de voir les principales nations mondiales croiser le fer avec des sélections du « Tier 2 », le XV de France aura droit à un troisième affrontement avec le Japon le 20 novembre prochain au Stadium de Toulouse, que les Bleus n’avaient pas foulée depuis 2016. Cette rencontre sera l’occasion d’oublier le triste match nul concédé face aux Brave Blossoms en 2017.