XV de France : Trois Australie - France en juillet

La France attend une victoire en Australie depuis 1990

En raison de la pandémie de coronavirus, le XV de France avait été privé de sa traditionnelle tournée d'été dans l'Hémisphère Sud (prévue en Argentine) l'an passé, mais en 2021, cette tournée post-saison de Top 14 aura bien lieu ! La Fédération française de rugby l'a confirmé ce jeudi dans un communiqué.« Après échanges et validation par les autorités publiques compétentes, la Fédération française de rugby se réjouit de pouvoir annoncer cette tournée estivale d’une série de trois matchs qui s’annonce d’un très haut niveau. C’est une grande opportunité pour notre équipe de France de pouvoir se confronter à une nation emblématique de l’Hémisphère Sud qui a marqué l’histoire du rugby mondial telle que l’Australie. Nous sommes persuadés que nos Bleus, qui ressentent une vague populaire des français grandissante à chaque match, auront à cœur de continuer à performer sur la scène internationale et démontrer que la France fait partie des grandes nations du rugby mondial ! », a commenté le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte.Après un Tournoi des 6 Nations enthousiasmant puis frustrant, où les Bleus ont rêvé de victoire et de Grand Chelem, avant de perdre tout espoir de Grand Chelem en Angleterre (défaite 23-20) et tout espoir de victoire lors du dernier match contre l'Ecosse (défaite 23-27 à la dernière minute), le XV de France voudra se tester contre l'un des cadors de l'Hémisphère Sud, quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2019 (comme les Bleus) et troisième du dernier Rugby Championship, avec une victoire (contre la Nouvelle-Zélande), deux nuls (contre l'Argentine) et une défaite (contre la Nouvelle-Zélande).Les Bleus n'ont plus gagné un test-match en Australie depuis 1990 et un succès 19-28 à Sydney.