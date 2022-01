XV de France - Tournoi des 6 Nations : Dupont, Ntamack et Jalibert de retour

Du renfort pour le XV de France ! Alors que dimanche dernier, le staff du XV de France avait dû procéder à neuf changements au sein du premier groupe de 42 qu'il avait convoqué cinq jours auparavant, c'est une nouvelle liste de quatorze joueurs que Fabien Galthié et ses adjoints ont dévoilé ce dimanche après-midi. Il s'agit de joueurs qui n'avaient pas pu venir pour la première phase de la préparation à Aubagne car ils étaient touchés par le covid ou blessés. Dans cette liste, on retrouve des cadres du XV de France, comme Antoine Dupont, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Cyril Baille ou Anthony Jelonch, mais aussi des joueurs avec très peu de sélections voire aucune, comme Gaëtan Barlot, Paul Boudehent, Jules Favre ou Donovan Taofifenua, qui remplace son coéquipier du Racing 92 Teddy Thomas, blessé pendant le rassemblement. Toute ce petit monde va se retrouver à Marcoussis pour préparer le premier match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2022, contre l'Italie dimanche prochain (16h00) au Stade de France. Un Tournoi où les Bleus viseront la victoire finale et rien d'autre.



Les 14 joueurs appelés pour préparer l'Italie :



• Uini ATONIO (Stade Rochelais, 39 sélections)

• Cyril BAILLE (Stade Toulousain, 31 sélections)

• Gaëtan BARLOT (Castres Olympique, 4 sélections)

• Paul BOUDEHENT (Stade Rochelais, 0 sélection)

• François CROS (Stade Toulousain, 11 sélections)

• Anthony JELONCH (Stade Toulousain, 14 sélections)

• Bernard LE ROUX (Racing 92, 47 sélections)

• Antoine DUPONT (Stade Toulousain, 35 sélections)

• Jules FAVRE (Stade Rochelais, 0 sélection)

• Matthieu JALIBERT (Union Bordeaux Bègles, 13 sélections)

• Matthis LEBEL (Stade Toulousain, 1 sélection)

• Romain NTAMACK (Stade Toulousain, 23 sélections)

• Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

• Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)