XV de France - Tournoi des 6 Nations : Baubigny remplace Bourgarit

Le groupe actualisé :

Les avants

Les arrières

Encore un changement dans le groupe France ! Alors que le staff des Bleus avait dévoilé mardi dernier une liste de 42 joueurs pour préparer cette semaine à Aubagne (Bouches-du-Rhône) le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 6 février par la réception de l'Italie, il avait annoncé dimanche que neuf joueurs étaient forfait en raison d'une blessure ou d'un test positif au coronavirus et qu'ils étaient remplacés par neuf autres joueurs. Parmi ces nouveaux appelés, Antoine Bouthier, finalement remplacé dimanche soir par Louis Carbonel après s'être blessé à la cheville lors du match Montpellier-Exeter. Et ce lundi, c'est un nouveau joueur appelé dans le groupe des neuf, Pierre Bourgarit, qui fait faux bond. Le talonneur de La Rochelle (24 ans, 5 sélections) a été testé positif au covid et doit céder sa place au talonneur du Racing 92, Teddy Baubigny (23 ans, 1 sélection).ALDEGHERI Dorian (Stade Toulousain)ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais)BAMBA Demba (LOU Rugby)Teddy BAUBIGNY (Racing 92)BIBI BIZIWU Daniel (ASM Clermont Auvergne)BOUDEHENT Paul (Stade Rochelais)CAMARA Yacouba (Montpellier Hérault Rugby)CRETIN Dylan (LOU Rugby)DIALLO Ibrahim (Racing 92)FLAMENT Thibaud (Stade Toulousain)GROS Jean-Baptiste (RC Toulon)HAOUAS Mohamed (Montpellier Hérault Rugby)LAVAULT Thomas (Stade Rochelais)MACALOU Sekou (Stade Français Paris)MARCHAND Julien (Stade Toulousain)MAUVAKA Peato (Stade Toulousain)REBBADJ Swan (RC Toulon)REY Jérôme (LOU Rugby)TANGA Yoan (Racing 92)TAOFIFENUA Romain (LOU Rugby)VANVERBERGHE Florent (Castres Olympique)VERHAEGHE Florian (Montpellier Hérault Rugby)WILLEMSE Paul (Montpellier Hérault Rugby)BERDEU Léo (LOU Rugby)CARBONEL Louis (RC Toulon)COLY Léo (Stade Montois Rugby)COUILLOUD Baptiste (LOU Rugby)DANTY Jonathan (Stade Rochelais)DULIN Brice (Stade Rochelais)FAVRE Jules (Stade Rochelais)FICKOU Gaël (Racing 92)HASTOY Antoine (Section Paloise)JAMINET Melvyn (USA Perpignan)LEBEL Matthis (Stade Toulousain)LUCU Maxime (Union Bordeaux Bègles)MOEFANA Yoram (Union Bordeaux Bègles)PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne)RAMOS Thomas (Stade Toulousain)THOMAS Teddy (Racing 92)VAKATAWA Virimi (Racing 92)VILI Tani (ASM Clermont Auvergne)VILLIERE Gabin (RC Toulon)