XV de France - Tournoi des 6 Nations : 14 joueurs retournent en club

A quatre jours du premier match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2022, contre l'Italie au Stade de France (dimanche à 16h00), Marcoussis s'est un peu vidé ce mercredi. En effet, comme le stipule la convention passée entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby, quatorze joueurs ayant participé à la préparation du match ont été remis à la disposition de leur club et pourront donc disputer la 17eme journée de Top 14 puisque ce week-end et un "doublon" (sauf Tani Vili, puisque le match entre Clermont et Bordeaux-Bègles a été reporté).

Dulin et Vakatawa recalés

Parmi eux, cinq joueurs avaient été appelés dimanche et ont donc fait un court passage par Marcoussis (Pa.Boudehent, Favre, D.Taofifenua, Lebel, Vili). Dans cette liste des quatorze "recalés", on ne trouve que deux joueurs comptant plus de sept sélections : Brice Dulin et Virimi Vakatawa, qui ont clairement régressé dans la hiérarchie ces derniers mois. Le club de La Rochelle est celui qui va bénéficier le plus du retour des joueurs, puisqu'ils sont pas moins de quatre à retrouver leur club dès jeudi.



• Paul BOUDEHENT (Stade Rochelais, 0 sélection)

• Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection)

• Jules FAVRE (Stade Rochelais, 0 sélection)

• Thomas LAVAULT (Stade Rochelais, 0 sélection)

• Sekou MACALOU (Stade Français, 7 sélections)

• Jérôme REY (LOU Rugby, 0 sélection)

• Yoan TANGA (Racing 92, 0 sélection)

• Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

• Florian VERHAEGHE (Castres Olympique, 0 sélection)

• Brice DULIN (Stade Rochelais, 36 sélections)

• Antoine HASTOY (Section paloise, 1 sélection)

• Matthis LEBEL (Stade Toulousain, 1 sélection)

• Virimi VAKATAWA (Racing 92, 30 sélections)

• Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)