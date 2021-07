XV de France - Tournée d'été : Cinq changements pour le 2eme match contre l'Australie

Trois bleus chez les Bleus

Le XV de France face à l’Australie :

Si le sélectionneur australien n'a procédé qu'à un seul changement dans son XV de départ, et plus globalement dans son groupe de 23 joueurs, l'ancien demi de mêlée a lui légèrement plus modifié son groupe pour le deuxième test-match, prévu ce mardi à Melbourne (12h).Ainsi, si les arrières sont comme attendu inchangés, avec notamment la paire Baptiste Couilloud - Louis Carbonel maintenue en charnière, tout comme Melvyn Jaminet à l'arrière, c'est chez les avants que le staff des Bleus a changé les choses. De ce fait, Demba Bamba, Killian Geraci, Romain Taofifenua et Sekou Macalou quittent donc le XV de départ pour être remplaçants, alors que Dylan Cretin sort du groupe français.Pour les remplacer,, après la courte et frustrante défaite le 7 juillet dernier (23-21). A noter, que pour le pilier de Castres, le 2eme ligne du Stade Français et le 3eme ligne du Racing 92, ce sera leur 1ere sélection avec le XV de France.Sur le banc, Quentin Walcker, Sipili Falatea et Baptiste Pesenti sortent également des 23 joueurs présents sur la feuille de match, alors que le duo Teddy Iribaren - Anthony Bouthier restent les deux arrières remplaçants.Jaminet - Penaud, Vincent, Danty, Villière - (o) Carbonel, (m) Couilloud - Woki, Jelonch (cap), Diallo - Cazeaux, Azagoh - Hounkpatin, Barlot, GrosEtrillard, Forletta, Bamba, Geraci, R. Taofifuena, Macalou, Iribaren, Bouthier