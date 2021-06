XV de France : Sydney reconfinée, les Bleus changent de stade

Les Bleus sont en quarantaine mais peuvent s'entraîner



✈️ Après 2 jours de repos après ce long voyage, les Bleus attaquent aujourd'hui les séances intensives !

Les explications de Thibault Giroud, Directeur de la Performance du #XVdeFrance, sur le programme d'entraînement du week-end 👇#NeFaisonsXV



Programme du XV de France lors de la Tournée australienne (à 12h00 heure française)

Changement de programme pour le XV de France ! Alors qu’il devait disputer son premier match de la Tournée en Australie le 7 juillet au Sydney Cricket Ground, la rencontre aura finalement lieu au Suncorp Stadium de Brisbane (toujours sur la côte Est de l’Australie, mais plus au Nord), à 12h00 heure française. La raison de ce changement de lieu ? La métropole de Sydney va être reconfinée pendant deux semaines afin de lutter contre la recrudescence du variant Delta du covid-19.Elles avaient toutes été en contact avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l’aéroport de Sydney jusqu’aux hôtels de quarantaine. "Le confinement, déjà en vigueur depuis vendredi minuit dans quatre quartiers de la ville, s'appliquera à compter de samedi à 18h00 aux quelque cinq millions d'habitants de toute la métropole, la plus grande d'Australie", a indiqué la Première ministre de l'État, Gladys Berejiklian. Ce samedi, 35 cas de coronavirus ont été détectés en Australie, un pays où la pandémie a causé 910 décès depuis mars 2020.Les 42 joueurs du XV de France et le staff sont arrivés mardi dernier en Australie, après un voyage de plus de 24 heures, et doivent désormais respecter une quarantaine de deux semaines dans leur hôtel, comme le veut le protocole en vigueur dans le pays.pour les joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas encore totalement remis des huit heures de décalage horaire• 7 juillet 2021 : Suncorp Stadium à Brisbane• 13 juillet 2021 : AAMI Park à Melbourne• 17 juillet 2021 : Suncorp Stadium à Brisbane