XV de France : Retour de Priso en Bleu, Danty forfait

Une belle récompense pour Berdeu

Le XV de France a parfaitement entamé sa campagne dans le Tournoi des 6 Nations, remportant son premier duel contre l'Italie ce dimanche au Stade de France avec le bonus offensif (37-10) pou prendre la tête du classement. De bon augure avant le premier test grandeur nature face à l'Irlande ce samedi sur la pelouse dionysienne (coup d'envoi à 17h45). Cependant, deux mauvaises nouvelles sont venues contrarier la préparation du groupe France.. Positif au Covid-19, ce joueur prometteur de 20 ans a été remplacé par Dany Priso.Titulaire ce dimanche avec La Rochelle lors du revers concédé dans le temps additionnel par l'ASR chez Biarritz à Aguiléra (27-24), Dany Priso est apparu affûté en mêlée, sur le plan défensif ainsi que dans les phases statiques au sol. Une prestation qui n'est pas passée inaperçue auprès du sélectionneur tricolore. Le pilier gauche a en effet été appelé à rejoindre le groupe des 42 à Marcoussis, plus de deux ans après sa dernière apparition sous le maillot frappé du coq., contrairement à Léo Berdeu, l'autre appelé de ce lundi.Eblouissant depuis le début de la saison avec Lyon où il devance l'ancien All Black Lima Sopoaga dans la hiérarchie des ouvreurs, Léo Berdeu remplace numériquement Jonathan Danty. Titulaire et convaincant ce dimanche contre l'Italie,. Cependant, il est très peu probable que le demi d'ouverture du LOU ne soit retenu pour le choc face au XV du Trèfle samedi. A son poste, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert et même Antoine Hastoy le précèdent. Même son de cloche quant à Dany Priso, Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros faisant office de premiers choix au poste de pilier gauche.