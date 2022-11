XV de France : Quinze joueurs appelés pour préparer le match contre l’Afrique du Sud

Deuxième chance pour Joseph et Wardi

Le groupe France pour préparer l'Afrique du Sud :

Comme le veut la tradition depuis plusieurs saisons, ils seront 42 joueurs à préparer le match du week-end du XV de France cette semaine à Marcoussis.Ces joueurs sont Alexandre Bécognée (Montpellier), Bastien Chalureau (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Yoan Tanga (La Rochelle), Rémi Picquette (La Rochelle) et Reda Wardi (La Rochelle) pour les avants et Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Pierre Boudehent (La Rochelle), Anthony Bouthier (Montpellier), Ethan Dumortier (Lyon), Samuel Ezeala (Clermont), Émilien Gailleton (Pau) et Alivereti Raka (Clermont) pour les arrières.Si certains ont déjà porté le maillot bleu à plusieurs reprises, comme Barassi, Raka ou Bouthier, d'autres rêvent toujours d'une première sélection. C'est le cas de Chalureau, Joseph (appelé dans le groupe de 42 pour préparer l'Australie mais forfait en raison d'une blessure), Lavault, Picquette, Wardi (appelé dans le groupe de 42 pour préparer l'Australie mais forfait en raison d'un carton rouge), Boudehent, Dumortier, Ezeala et Gailleton. A eux de faire leurs preuves à Marcoussis cette semaine pour passer le cut et figurer dans le groupe final qui se déplacera à Marseille. Sinon, ils auront droit à une petite période de vacances, car le Top 14 ne reprendra que le dernier week-end de novembre.ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais), ATONO Uini (Stade Rochelais), BAILLE Cyril (Stade Toulousain), BECOGNEE Alexandre (Montpellier Hérault Rugby), BOURGARIT Pierre (Stade Rochelais), CHALUREAU Bastien (Montpellier Hérault Rugby), CRETIN Dylan (Lyon OU Rugby), FALATEA Sipili (Union Bordeaux Bègles), FLAMENT Thibaud (Stade Toulousain), HAOUAS Mohamed (Montpellier Hérault Rugby), JELONCH Anthony (Stade Toulousain), JOSEPH Jordan (Section Paloise), LAVAULT Thomas (Stade Rochelais), MACALOU Sekou (Stade Français Paris), MARCHAND Julien (Stade Toulousain), MAUVAKA Peato (Stade Toulousain), OLLIVON Charles (RC Toulon), PICQUETTE Rémi (Stade Rochelais), PRISO Dany (RC Toulon), TANGA Yoan (Stade Rochelais), TAOFIFENUA Romain (Lyon OU Rugby), WARDI Réda (Stade Rochelais), WOKI Cameron (Racing 92).BARASSI Pierre-Louis (Stade Toulousain), BERDEU Léo (Lyon OU Rugby), BOUDEHENT Pierre (Stade Rochelais), BOUTHIER Anthony (Montpellier Hérault Rugby), COUILLOUD Baptiste (Lyon OU Rugby), DANTY Jonathan (Stade Rochelais), DUMORTIER Ethan (Lyon OU Rugby), DUPONT Antoine (Stade Toulousain), EZEALA Samuel (AS Clermont Auvergne), FICKOU Gaël (Racing 92), GAILLETON Emilien (Section Paloise), JALIBERT Matthieu (Union Bordeaux Bègles), LEBEL Matthis (Stade Toulousain), LUCU Maxime (Union Bordeaux Bègles), MOEFANA Yoram (Union Bordeaux Bègles), NTAMACK Romain (Stade Toulousain), PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne), RAKA Alivereti (ASM Clermont Auvergne), RAMOS Thomas (Stade Toulousain).