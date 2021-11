XV de France : Quatorze joueurs rejoignent Marcoussis dont Priso et Barassi, Le Bail remplace Couilloud

ℹ️ Voici la liste des 14 joueurs convoqués pour rejoindre le #XVdeFrance, au titre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel, auquel s’ajoute un changement, en vue de #FRAGEO dimanche prochain à Bordeaux. #NeFaisonsXV 👇

Quatre changements dans la liste des quatorze

Fabien Galthié entend poursuivre sa revue d’effectif. Alors que le XV de France a lancé sa tournée d’automne ce samedi par un succès laborieux sur l’Argentine au Stade de France, la sélection tricolore est déjà tournée vers sa deuxième rencontre, le dimanche 14 novembre au Matmut Atlantique de Bordeaux face à la Géorgie. Pour cela, le staff du XV de France a annoncé ce dimanche une liste de quatorze joueurs qui va rejoindre Marcoussis pour préparer cette rencontre aux côtés des 28 joueurs qui ont participé à la dernière ligne droite menant au duel face aux Pumas. Un groupe qui, séparément, connaît un changement avec le forfait sur blessure du demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud, qui souffre d'un « problème musculaire à un mollet ». Le joueur aux neuf sélections sous le maillot du XV de France cède sa place au Palois Clovis le Bail, qui n’a pas encore connu sa première cape avec les Bleus.Toutefois, le demi de mêlée béarnais ne retrouvera pas au Centre National du Rugby son coéquipier à la Section Paloise Antoine Hastoy. En effet, le demi d’ouverture n’a pas été retenu par Fabien Galthié dans les quatorze joueurs qui retrouveront Marcoussis, tout comme Bernard Le Roux, Thierry Paiva et Florent Vanverberghe. Quatre joueurs qui sont remplacés numériquement dans le groupe de 42 joueurs par les piliers de La Rochelle Uini Atonio et Dany Priso, le deuxième-ligne de Montpellier Florian Verhaeghe et le centre de Lyon Pierre-Louis Barassi, qui fait son retour après avoir pris part à la tournée estivale en Australie. Laissés à leurs clubs respectifs pour la 10eme journée du Top 14, Alexandre Bécognée, Dylan Cretin, Ibrahim Diallo, Killian Geraci, Romain Buros, Brice Dulin, Yoram Moefana, Vincent Rattez, Donovan Taofifenua et Tani Vili vont retrouver le CNR et pourraient gagner leur place dans les 28 qui seront concernés par le match face aux « Lelos ».