XV de France : Quatorze joueurs convoqués dont Bourgarit et Azagoh

ℹ️ Voici la liste des 14 joueurs convoqués pour rejoindre le #XVdeFrance, au titre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel, en vue de #FRANZL samedi prochain au @StadeFrance. #NeFaisonsXV 👇

Azagoh et Bourgarit de retour

Les quatorze joueurs convoqués pour préparer France - Nouvelle-Zélande :

Le XV de France passe en « mode All Blacks ». Alors que les Bleus ont pris le meilleur sur la Géorgie ce dimanche à Bordeaux, Fabien Galthié a donné le coup d’envoi de la préparation du duel face à la Nouvelle-Zélande en convoquant quatorze joueurs, qui vont rejoindre Marcoussis ce lundi et se joindre aux 28 joueurs qui ont terminé la semaine passée au Centre National du rugby. Une liste qui est très proche de celle des quatorze joueurs rendus à leurs clubs mercredi dernier et qui n’ont pas pris part à la rencontre face aux « Lelos ». Il y a toutefois deux changements avec le pilier du Stade Toulousain Dorian Aldegheri et le deuxième-ligne de Montpellier Florian Verhaeghe qui ne rejoindront pas le XV de France ce lundi. D’un strict point de vue numérique, ces deux joueur sont remplacés par deux éléments qui n’ont pas encore pris place dans le groupe France lors de cette tournée d’automne.Ayant fait partie du groupe pour la tournée estivale en Australie, avec une participation aux deux derniers test-matchs face aux Wallabies, le deuxième-ligne parisien Pierre-Henri Azagoh va retrouver le XV de France tout comme le talonneur de La Rochelle Pierre Bourgarit. Ce dernier vient renforcer un poste affaibli par la blessure aux côtes de Julien Marchand lors du match face à la Géorgie. Cette liste de quatorze joueurs est complétée par Alexandre Bécognée, Dylan Cretin, Ibrahim Diallo, Killian Geraci, Dany Priso, Pierre-Louis Barassi, Romain Buros, Brice Dulin, Yoram Moefana, Vincent Rattez, Donovan Taofifenua et Tani Vili. Douze joueurs qui participeront aux entraînements du début de semaine avec l’espoir de gagner leur place dans les 28 qui termineront la préparation avant le tant attendu match face aux All Blacks. Un groupe qui, comme le veut la convention liant la FFR à la LNR, sera réduit dès mercredi avec quatorze joueurs rendus aux clubs pour le reste de la semaine.Pierre-Henri Azagoh (Stade Français PAris), Alexandre Bécognée (Montpellier), Pierre Bourgarit (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon) Ibrahim Diallo (Racing 92), Killian Geraci (Lyon), Dany Priso (La Rochelle), Pierre-Louis Barassi (Lyon) Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Brice Dulin (La Rochelle), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Vincent Rattez (Montpellier), Donovan Taofifenua (Racing 92), Tani Vili (Clermont)