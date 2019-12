XV de France : Porter à nouveau le maillot bleu, une idée que Yoann Huget n'écarte pas

Yoann Huget ne veut pas tourner le dos à la sélection. A la suite de l’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du Monde par le pays de Galles, l’ailier toulousain avait gardé le silence sur son avenir avec le XV de France, sans démentir l’idée que cette compétition serait la dernière avec le maillot orné du coq. A 32 ans, le natif de Pamiers a confié son sentiment dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe où, il l’assure, il sera à la disposition du staff mené par Fabien Galthié si on fait appel à lui. « Dans mon esprit, l’objectif a toujours été de faire la Coupe du Monde et ensuite de voir, assure le joueur aux 62 sélections. Alors disons qu’aujourd’hui, j’ai envie de continuer le plus longtemps possible et ce sera au staff de me dire : ‘Voilà, aujourd’hui, nous avons envie de renouveler l’effectif...’ Mais tant que je serai compétitif, je resterai disponible. » Une envie de continuer l’aventure en Bleu qui devrait apporter des solutions supplémentaires au nouveau staff tricolore, mené par le successeur de Jacques Brunel.

Huget : « Pas d’usure mentale »

S’il ajoute qu’il est « difficile de dire non à l’équipe de France », il assure être prêt à céder la place à une nouvelle génération sur le chemin vers la prochaine Coupe du Monde organisée en France. « A chaque fois que j’enfile le maillot, que je chante La Marseillaise, je ressens la même chose. Ces choses-là sont déjà des sources de motivation, même si je suis conscient que je ne suis pas immortel et que des jeunes poussent fort derrière moi, confie celui qui a marqué 14 essais sous le maillot tricolore. Cela se fera naturellement. Mais, pour l’heure, cela fait plaisir à ma famille, à mes enfants de venir au stade, de chanter l’hymne en même temps que moi. Et puis je me sens bien, donc j’ai envie de prolonger ce plaisir sportif, familial qui réunit tous ceux que j’aime autour de moi. » Un plaisir qui passe également par les regroupements à Marcoussis, qui ne lui donnent pas une impression de lassitude. « Je n’ai pas d’usure mentale. C’est vrai qu’il peut exister une forme de lassitude de se retrouver à Marcoussis. Mais, une fois que l’on arrive en match, on oublie tout ça. On se dit que cela vaut le coup de rester un peu en vase clos pour, au final, vivre ces moments-là. C’est pour ça que j’ai envie d’étirer ce bonheur. »

Huget : « Très difficile pour moi d’aller jusqu’en 2023 »

Une extension qui, il le craint, ne lui permette pas d’aller jusqu’en 2023 afin de disputer une Coupe du Monde à domicile. C’est, en tout cas, ce qu’il retire des premiers échanges avec le nouveau staff du XV de France. « J’ai vu Laurent Labit à Toulouse, assure l’ancien Bayonnais. On s’est bien compris sur le fait qu’il serait très difficile pour moi d’aller jusqu’en 2023 parce que le rugby est de plus en plus exigeant et que je ne pourrais plus enchaîner les saisons internationales. » L’idée serait d’être dans la transmission vers la nouvelle génération, celle qui reste sur deux titres mondiaux consécutifs chez les moins de 20 ans, pour préparer au mieux cette échéance cruciale pour le rugby français. « Le message qui m’a été envoyé est de faire un lien entre ceux qui ont arrêté et la nouvelle génération, de continuer de montrer ce qui me caractérise aux entraînements, à savoir de pousser les jeunes et d’être le plus compétiteur possible pour véhiculer l’esprit qui doit exister en équipe de France », assure Yoann Huget à ce sujet. Un rôle qu’il pourrait tenir lors du prochain Tournoi des 6 Nations... ou pas ! « Je vous dis ça mais, s’il le faut, je ne serai pas pris pour le Tournoi, assure dans un rire le joueur du Stade Toulousain. En tout cas, moi, je me tiens à leur disposition. » La balle est désormais dans le camp de Fabien Galthié et de son staff.