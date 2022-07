Galthié : "Beaucoup de choses positives en seconde période"

La saison du XV de France s’est conclue samedi par une laborieuse victoire 15-20 au Japon, mais cela reste un dixième succès d’affilée pour les Bleus, dont l’équipe était fortement remaniée pour cette Tournée d’été en Asie, et le sélectionneur Fabien Galthié n’a pas voulu faire la fine bouche. « L'objectif avec cette équipe état de gagner les trois matchs que nous avions au programme (en comptant celui des Barbarians britanniques contre l'Angleterre le 19 juin à Twickenham, ndlr). Il a été atteint. C'était l'important pour nous, le staff.», a confié le sélectionneur, selon des propos relayés par L’Equipe.Concernant le match de ce samedi, Fabien Galthié est content de voir que son équipe a su réagir après avoir été menée au score. « Ce fut un match très difficile comme tout le monde a pu le voir, avec un retour à la mi-temps où nous étions menés de 8 points. C'était aussi la première fois de la saison que nous étions menés avant la pause et que nous concédions un essai juste avant la pause. C'est une jeune équipe et c'est intéressant de voir comment elle allait réagir.Maintenant vous savez que pour nous l'important était de gagner le match. Il y a beaucoup de choses positives en seconde période qui nous a permis de gagner ce match. » La saison 2021-22 est désormais terminée pour le XV de France. Rendez-vous désormais en novembre pour des matchs contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon.