XV de France : Ntamack s’est entraîné en 10, Jalibert en 15

14 joueurs renvoyés dans leur club ce mercredi

Si l’événement du jour lundi à Marcoussis était la présentation du nouveau maillot du XV de France, cela n’a pas empêché une partie des hommes de Fabien Galthié d’effectuer leur premier entraînement, à douze jours du premier match de la Tournée d’automne, contre l’Australie au Stade de France. Les Toulousains et les Rochelais qui avaient joué la veille en Top 14 (Flament, Jelonch, Marchand, Mauvaka, Barassi, Dupont, Lebel, Ramos, Alldritt, Bourgarit, Tanga, Danty), ont été exemptés de cette séance. Mais cela n’a pas été le cas du Toulousain Romain Ntamack, absent des terrains depuis le 11 septembre en raison d’une entorse à la cheville droite, mais bien présent dans le groupe de 42.Le Bordelais Mathieu Jalibert (24 ans la semaine prochaine, 17 sélections, 1 essai), remplaçant de Ntamack lors du dernier match qu’ils ont joué tous les deux (contre la Nouvelle-Zélande il y a un an), portait quant à lui n°15. Mais selon les informations de L’Equipe, c’est plutôt Thomas Ramos (27 ans, 17 sélections, 1 essai), coéquipier de Ntamack à Toulouse, qui prendra place à l’arrière pour cette Coupe d’Automne des Nations, afin de pallier de le forfait d’un autre Toulousain, Melvyn Jaminet, le titulaire du poste., avant que le staff des Bleus ne dévoile la liste des 14 joueurs qui quitteront le stage pour retrouver leur club et disputer la 9eme journée de Top 14 ce week-end. Fabien Galthié devrait dévoiler son XV de départ pour affronter les Wallabies mercredi ou jeudi de la semaine prochaine, en espérant que personne ne se blesse d'ici là, sachant qu'il a déjà dû apporter cinq changements à son groupe initial de 42.