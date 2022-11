XV de France : Ntamack « satisfait » de son retour à la compétition

Eloigné des terrains ces derniers temps, Romain Ntamack est de retour. En effet, touché début septembre à la cheville droite contre Toulon (28-8), lors de la 2eme journée du Top 14, le Toulousain a retrouvé le chemin des terrains avec le XV de France. Aligné d'entrée au Stade de France par Fabien Galthié face à l'Australie (30-29), l'ouvreur a disputé un peu moins d'une heure de jeu, avant de céder sa place à son coéquipier Matthieu Jalibert (58eme). Si l'intéressé a pu se montrer un peu discret face aux Wallabies, lors du premier match des Bleus dans cette tournée d'automne, il ne faut pas oublier que Ntamack était absent depuis deux mois avant ce gros rendez-vous international et était logiquement en manque de repères, lui qui avait laissé la responsabilité de buter à Thomas Ramos. « Pour moi, il était important de rejouer, de me sentir encore assez frais à l’heure de jeu. C’est ce que j’attendais de ce retour, je suis donc satisfait », a notamment expliqué le numéro 10.

Ntamack évoque « une sorte de libération »

« C’était une sorte de libération pour moi. C’était presque mon premier match de la saison, depuis les vacances d’été. J’avais hâte et, physiquement, je me sentais très bien. J’avais largement 80 minutes dans les jambes. Mais c’était un match de reprise, donc je me doutais que je n’allais pas rester sur le terrain jusqu’à la fin. Le principal, c’était de répondre présent sur les contacts et les courses. Je suis en forme et, en sortant, j’en avais encore sous la pédale, a également confié Ntamack lors d'un entretien accordé au Midi Olympique. (...) J'avais besoin d'avoir ce temps de jeu, de reprendre confiance, de retrouver mes sensations dans le jeu, sur le terrain et dans les contacts. Aussi plus globalement, de retrouver des sensations collectives, de gagner ce match parce que ce sera un défi d'un niveau encore supérieur contre l'Afrique du Sud. » Désormais, l'ouvreur espère enchaîner et devrait à nouveau débuter samedi prochain face à l'Afrique du Sud, à l'Orange Vélodrome.