XV de France : Ntamack de retour à l'ouverture ? Mauvaka au talon ?

Aux grands maux les grands remèdes. Pour tenter de devenir la deuxième équipe en deux semaines après l'Irlande à faire chuter la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié devrait confier les clés du jeu à sa charnière habituelle avant le coup d'envoi de cette tournée d'automne. Utilisé dans le rôle de trois-quarts centre lors des deux premières sorties des Bleus, toutes deux victorieuses, contre l'Argentine à Saint-Denis et face à la Géorgie à Bordeaux, Romain Ntamack, qui portait le numéro 10 mercredi à l'entraînement sous les yeux de Jean Dujardin, devrait donc retrouver l'ouverture samedi soir (21h00) au Stade de France face aux All Blacks et être donc associé pour la première fois de la tournée à son coéquipier en club à Toulouse Antoine Dupont. Un choix, certes attendu, qui devrait reléguer l'ouvreur des deux premiers matchs Matthieu Jalibert sur le banc de touche, samedi au coup d'envoi. Sans surprise là aussi, le sélectionneur français devrait faire confiance à Peato Mauvaka en l'absence de Julien Marchand, autre forfait pour le choc de samedi avec Sekou Macalou.

Woki maintenu en deuxième ligne ?

Le talonneur du Stade toulousain avait marqué un essai dès son entrée en jeu face aux Pumas. Il a fait mieux encore contre les Géorgiens, en y allant de son doublé. C'est tout logiquement qu'il devrait donc être titularisé pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette tournée d'automne aux côtés de Cyril Baille et Uini Atonio, tandis que Demba Bamba sera une nouvelle fois remplaçant et que Mohamed Haouas assistera au match depuis les tribunes. En deuxième ligne, Paul Willemse, de retour dans le XV de départ, devrait, lui, être associé à Cameron Woki, aligné pour la première fois à ce poste dimanche dernier en Gironde et qui a beaucoup plus dans ce rôle à Galthié. Enfin, Grégory Alldritt, le remplaçant surprise du premier match match aligné d'entrée en revanche face aux Géorgiens, devrait être reconduit au centre, entre Anthony Jelonch et François Cros.



Le XV de départ probable face à la Nouvelle-Zélande

Jaminet - Penaud, Danty, Fickou, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille