R.Ntamack : « Si je suis dans la liste, c’est que je serai apte à jouer »

C’est une des relatives surprises de Fabien Galthié. Dans la liste de 42 joueurs appelés pour préparer la tournée de novembre du XV de France, le nom de Romain Ntamack est apparu en bonne place. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain est pourtant absent depuis sa sortie sur blessure le 11 septembre dernier lors de la victoire de son club face à Toulon dans le cadre de la 2eme journée du Top 14. Alors victime d’une entorse à la cheville droite, le joueur aux 28 sélections en bleu n’a pas encore repris la compétition. Dans des propos recueillis le site spécialisé Rugbyrama, Romain Ntamack n’a pas caché qu’« il n’y a pas de date de reprise fixée ». Toutefois, s’il concède qu’il ne sera pas sur la feuille de match le week-end prochain pour la réception de La Rochelle, le demi d’ouverture assure que ça se fera « très prochainement ». « En somme, tout va bien », a-t-il ajouté.Le fils d’Emile Ntamack confie voir en sa sélection pour préparer les matchs face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon une marque de confiance de la part du sélectionneur. Mais c’est surtout un marqueur de son prochain retour. « Si mon rétablissement n’avait pas été possible dans les délais, je n’aurais pas été pris, affirme le joueur du Stade Toulousain. Je sais que si je suis dans la liste, c’est que je serai apte à jouer. C’est l’objectif en tout cas. » Mais, avant de penser à retrouver les Bleus, Romain Ntamack admet trouver le temps long alors qu’il est absent des terrains depuis un peu plus d’un mois. « A titre personnel, c’est frustrant car je ne joue pas, mais je suis à fond derrière eux, a-t-il confié. Je vois que tout le monde s’éclate, qu’en plus ça joue bien, donc j’ai hâte de revenir plutôt que de les regarder à la télé. » Une reprise qui n’est donc qu’une question de jours, de quoi rassurer autant Ugo Mola que Fabien Galthié.