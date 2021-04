XV de France : Novès juge le renouveau des Bleus

« C'est vrai que cette équipe a progressé. » Interrogé par l'AFP, Guy Novès n'a pas caché que le XV de France était sur le bon chemin, alors que l'équipe a été deux fois de suite 2eme du Tournoi des 6 Nations depuis la nomination de Fabien Galthié à sa tête. « On a le sentiment que cette équipe, en lui donnant du temps, est capable d'être encore meilleure. On sent qu'elle progresse quasiment à chaque sortie. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, des moments moins performants. C'est le cas pour toutes les équipes. Mais on sent qu'il y a un vrai espoir pour l’avenir. Mais si jamais on donne le temps aux personnes de travailler avec ces jeunes joueurs, ils auront acquis encore plus d'expérience dans deux ou trois ans, en ayant franchi des obstacles et donc en étant automatiquement beaucoup plus forts. C'est ce qui fait qu'on a l'espoir de voir cette équipe réussir dans le futur », a expliqué celui qui a dirigé la France de 2016 à 2017.

Dupont - Ntamack, « une des meilleures » charnières du monde

« Quand j'ai eu la chance de coacher l'équipe de France, je me souviens qu'avec Jeff Dubois et Yannick Bru, nous avions mis Romain Ntamack sur la liste Elite (en 2017, joueurs protégés alors par une convention LNR-FFR, ndlr). A ce moment-là, il n'avait pas fait un seul match en Top 14 et on me prenait presque pour un fou, alors qu'on travaillait en pensant qu'il pourrait être à la Coupe du monde (2019), ce qui a été le cas. C'est un joueur que j'ai vu grandir, travailler et progresser sans cesse. Le petit Antoine Dupont est arrivé aussi au tout début en équipe de France en progressant à grands pas en venant de Castres, s'est également souvenu Novès, à Midi Olympique. Cela fait une jeune charnière qui travaille et progresse ensemble. Romain est capable d'avoir l'intelligence et la froideur nécessaires à ce poste. Antoine a des qualités incroyables, c'est au moment où on l'attend le moins qu'il apparaît le plus ! Ses essais avec l'équipe de France ou le Stade (Toulousain) le démontrent. Je me garderai de dire que c'est la meilleure charnière du monde mais effectivement c'est l'une des meilleures à l'heure actuelle. »