XV de France : Marchand forfait pour la Nouvelle-Zélande

Julien Marchand (26 ans) manquera à l'appel, samedi face aux All Blacks. Voici une nouvelle dont Fabien Galthié, qui a titularisé le Toulousain treize fois sur quatorze depuis sa prise de fonctions, se serait bien passé alors qu'a débuté ce lundi une semaine qui débouchera sur le gros morceau des Autumn Nations Series pour le XV de France, samedi soir (21h00) au Stade de France devant 80 000 spectateurs face à la redoutable Nouvelle-Zélande. Toutefois, le sélectionneur français devait se douter que le talonneur des champions de France et d'Europe aux quinze sélections, titularisé dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium de Bordeaux lors de la large victoire des Bleus face à la Géorgie (41-15), comme il l'avait déjà été lors de la première sortie des Français dans le cadre de cette tournée d'automne, contre l'Argentine à Saint-Denis, ne pourrait pas répondre présent samedi devant les Néo-Zélandais. Après avoir été touché aux côtes (Galthié a indiqué après-coup que son talonneur souffrait des cartilages des côtes), dimanche juste avant la pause contre les Géorgiens, consécutivement à une mêlée à cinq mètres française, le numéro 2 des Bleus, grimaçant de douleur, avait en effet glissé tout de suite à l'entraîneur des avants du XV de France William Servat un "c'est mort !" qui en disait long sur ses chances de participer au choc de samedi soir.

Bourgarit avait été appelé dès dimanche soir

Il n'y a donc pas eu de réelle surprise à voir dès dimanche soir le nom de Pierre Bourgarit figurer parmi les quatorze joueurs retenus pour rejoindre à Marcoussis le groupe appelé à défier les triples champions du monde à domicile samedi. Le Rochelais a été appelé pour précisément pallier l'absence de Marchand, officiellement forfait depuis lundi pour le match face aux All Blacks. Sur la pelouse, au coup d'envoi, c'est en revanche Peato Mauvaka, sauf surprise (Bourgarit lui-même ou Gaëtan Barlot pourrait déjouer les pronostics) qui devrait remplacer le natif de Saint-Gaudens. Coéquipier de Marchand à Toulouse, le Néo-Calédonien avait déjà pris le relais de son partenaire de club, dimanche en Gironde. Et une semaine après avoir trouvé la faille face aux Argentins, il y était de nouveau allé de son essai.