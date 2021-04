XV de France : Malgré la quarantaine obligatoire, les Bleus iront en Australie

XV de France : les Bleus iront bien en Australie en juillet https://t.co/ekEUuheDJs pic.twitter.com/aF9k5rarxS

— SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) April 28, 2021

Un groupe divisé en deux pour aborder la tournée ?

Après avoir dû renoncer à son voyage en Argentine l’an passé, le XV de France verra bien l’hémisphère sud cet été. Dans des propos recueillis par le quotidien Sud Ouest, le président de la Fédération Française de rugby Bernard Laporte a confirmé que la sélection dirigée par Fabien Galthié ira au début du mois de juillet en Australie pour y disputer trois test-matchs face aux Wallabies, trois ans après leur dernier duel face aux nations du sud. « On jouera nos trois matchs », a ainsi déclaré le patron du rugby français mais, face aux restrictions sanitaires, le programme de cette tournée sera modifié. En effet, à l’image du protocole mis en place pour les participants au dernier Open d’Australie de tennis, l’ensemble de la délégation française devra respecter une quarantaine stricte d’une durée de quatorze jours à leur arrivée sur le territoire australien. Une précaution qui va nécessiter un sens de l’adaptation de la part du staff tricolore.Face à cette nécessaire quarantaine et pour rester dans les clous de la fenêtre internationale réservée par World Rugby, le calendrier de la tournée est d’ores-et-déjà revu. Initialement prévus les samedi 3 et 10 juillet prochains, les deux premiers matchs entre les Bleus et les Australiens devront être joués en semaine. Il y aura ainsi un décalage de quatre jours pour la première rencontre, qui aura finalement lieu le mercredi 7 juillet. Pour le deuxième match, la date retenue est le mardi 13 juillet, soit trois jours de décalage. Ceci permettra aux Bleus d’avoir trois jours pleins de récupération avant le troisième et dernier test-match dont la date reste le samedi 17 juillet prochain. Toutefois, face à cette nécessaire quarantaine, Fabien Galthié pourrait être contraint de scinder son groupe en deux, avec une première partie sans les finalistes du Top 14, qui va se conclure le 25 juin. Un deuxième groupe arriverait plus tardivement, avec là-aussi une quarantaine stricte à respecter. « C’est Fabien qui décidera », a confié Bernard Laporte au sujet de l’organisation du groupe.