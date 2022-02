XV de France : Macalou forfait pour l'Ecosse

L'équipe de France devra faire sans lui. Ce mercredi, la Fédération française de rugby (FFR) a officialisé le forfait du troisième ligne aile (ou troisième ligne centre) international français Sekou Macalou, aujourd'hui âgé de 26 ans, qui compte déjà un total de six sélections à son actif, et qui évolue du côté du club du Stade Français, actuel huitième du classement du championnat de France de Top 14 après un total de 18 rencontres déjà disputées, depuis l'année 2015. En raison d'une blessure à une hanche, le natif de Sarcelles ne pourra donc pas postuler à une place dans le XV de départ ou bien même sur le blanc des remplaçants du XV de France, à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des Six Nations et un duel prévu contre la sélection de l'Ecosse, du côté d'Edimbourg, ce samedi après-midi à 15h15.

Une blessure qui date du dernier match de Top 14 du Stade Français

A propos de ce fameux forfait, Thibault Giroud, qui n'est autre que le directeur de la performance du XV de France, a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP : "Sekou Macalou est parti, il est libéré en raison de son souci à la hanche." Cette blessure remonte déjà au samedi 19 février dernier pour Macalou, qui avait alors disputé, avec son club du Stade Français, une rencontre de Top 14, largement remportée contre le club de Biarritz (65-19). En ce qui concerne la future composition du XV de France pour son duel contre le XV du Charbon, il faudra attendre jusqu'à ce jeudi. Dans cette édition 2022 du Tournoi des Six Nations, la France est encore invaincue et c'est même la seule sélection encore dans ce cas. Par conséquent, les Bleus peuvent ainsi encore espérer remporter un tout premier Grand Chelem depuis désormais douze années, soit depuis l'année 2010.