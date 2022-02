XV de France : Les Bleus sur le podium du classement World Rugby

3eme... Et pourquoi pas mieux ?

L'actualité autour du XV de France est décidément riche ces jours-ci. Outre l'annonce d'une tournée estivale au Japon au mois de juillet prochain, l'équipe de France de rugby a reçu ce lundi une nouvelle satisfaisante, deux jours après avoir glané un joli succès en Ecosse dans le cadre de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations (17-36). Cette performance, saluée par tous les observateurs du ballon ovale, a plus concrètement apporté un changement dans l'échiquier mondial. Au classement de World Rugby, établissant la hiérarchie de toutes les sélections affiliées à la fédération internationale,, délogeant l'Angleterre du trio de tête.Le système de calcul servant à dresser ce classement, plus avantageux pour une équipe s'imposant à l'extérieur et par une marge importante, a permis au XV de France de doubler l'Angleterre qui s'est pourtant imposée également ce samedi. Mais comme le XV de Rose a dominé de quatre unités seulement le pays de Galles (23-19), a fortiori devant son public de Twickenham,et talonner de près la Nouvelle-Zélande, dauphine de l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Si les Springboks possèdent une avance encore trop importante en tête, en revanche les All Blacks pourraient être dépassés par les Bleus en cas de Grand Chelem au mois de mars prochain.L'année dernière au mois de mars, la France avait déjà occupé cette place sur le podium du classement mondial, derrière les deux mêmes nations de l'hémisphère sud, avant de redescendre, la faute à un revers concédé à domicile contre l'Ecosse (23-27) en match de clôture de l'édition 2021.. Jusqu'à quand les Tricolores conserveront un tel rang cette fois-ci ? Les deux derniers matchs du Tournoi des 6 Nations répondront à cette interrogation. Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié restent sur six victoires consécutives sur la scène internationale.