XV de France : Les Bleus ont dévoilé leur nouveau maillot

Le XV de France se met au goût du jour et dévoile son nouveau maillot. C'est au cours d'un live sur la plateforme tendance Twitch que les Bleus ont levé le voile mardi soir sur leur nouvelle tenue, communément avec leur équipementier Le Coq Sportif. Comme chefs d'orchestre, la FFR avait convié Pierre-Louis Barassi, Paul Willemse et Romain Ntamack, l'un des seuls Toulousains à s'être entraîné un peu plus tôt (les Rochelais et les Toulousains, qui s'étaient affrontés la veille en Top 14, avaient été laissés au repos) lors de la première séance depuis le début du rassemblement à Marcoussis à l'aube de la tournée de novembre. Les trois joueurs ont présenté un tout nouveau maillot baptisé de manière très symbolique "en route pour 2023". A première vue, la tenue, auréolée en son cœur de nouveau du logo du sponsor Altrad, ressemble beaucoup à la précédente.Pourtant, en y regardant de plus près, beaucoup de détails la différencient de celle qu'Antoine Dupont et les siens portaient lors du dernier Tournoi des 6 Nations notamment. Pour se rendre compte de l'un des détails en question, il faut retourner ce maillot "Made in France" ("Notre maillot, notre histoire, notre pays" apparaît dans le col). A l'intérieur, les nom des 1 922 clubs amateurs français et "premiers supporters du XV masculin" ont en effet été inscrits. Dans le même ordre d'idée, les supporters pourront demander à floquer dans le dos le maillot au nom du club amateur de son choix. "Comme une mêlée, les fils du maillot s’entrecroisent pour laisser apparaitre un nouveau design et assurer une véritable solidité. Ce maillot allie une coupe près du corps à des matières de haute performance : polyester, élasthanne et double face jacquard, assurant maintien, confort et légèreté", assure Le Coq Sportif en écho à ces "cinq lignes de poussée" et à propos de cette tunique "remplie d'histoire et inspirée de tout un peuple pour un peuple", dixit la FFR, déjà rivée sur ce Mondial en France.