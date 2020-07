XV de France : Les adversaires des Tricolores à l'automne déjà connus ?

Le programme de XV de France se précise petit à petit. Alors que World Rugby doit confirmer ce jeudi le calendrier de la fenêtre internationale étendue, couvrant la fin du mois d’octobre, le mois de novembre et le début du mois de décembre, des indiscrétions récupérées par le magazine Midi Olympique laissent à penser que le programme des joueurs de Fabien Galthié sera copieux. Privés de la tournée en Argentine, prévue en juillet dernier avec deux test-matchs face aux Pumas, les Bleus devraient bien disputer six matchs en l’espace d’un mois et demi avec des oppositions corsées. Parmi ces rencontres figure l’opposition face à l’Irlande, qui viendra clôturer l’édition 2020 du Tournoi des 6 Nations le 31 octobre prochain, comme Bernard Laporte l’a récemment laissé entendre. Une semaine avant la réception du XV du Trèfle, les joueurs du XV de France devraient avoir une répétition générale au Stade de France avec la réception de l’Ecosse ou du pays de Galles.

Les Bleus auront fort à faire lors du tournoi des huit nations

Une fois les affaires continentales définitivement réglées, Fabien Galthié et ses joueurs pourront se tourner vers le tournoi des huit nations mis en place par World Rugby afin de pallier l’impossibilité pour les grandes nations de l’Hémisphère Sud (Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud) de venir en Europe en raison de la crise sanitaire. Une épreuve exceptionnelle où les membres du 6 Nations, les Fidji et le Japon seront séparés en deux poules de quatre équipes. Les Bleus, pour leur part, devraient retrouver le Japon, l’Ecosse et l’Italie les 14 ou 15 novembre, 21 ou 22 novembre puis 28 ou 29 novembre. A l’issue de ces trois matchs, une dernière rencontre de classement ou une finale sera au programme le 5 décembre. Mais, avant de disputer ces rencontres, la Fédération Française de rugby devra trouver un accord avec la Ligue Nationale de rugby concernant la mise à disposition des joueurs, les clubs n’étant pas favorables à une fenêtre internationale aussi chargée.