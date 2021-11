Cinq changements dans le XV de départ. Par rapport à l'équipe de France qui avait débuté le match remporté samedi dernier contre l'Argentine (29-20) au Stade de France lors de la première sortie des Bleus lors de cette tournée d'Automne, Fabien Galthié a apporté cinq retouches, avec les titularisations de Matthis Lebel à l'aile, celle d'Uini Atonio au poste de pilier droit, le retour de Grégory Alldritt, remplaçant face aux Pumas, en troisième ligne, aux côtés notamment de Sekou Makalou, lui aussi titularisé, ou encore le passage de Cameron Woki de la troisième (où il avait été aligné samedi dernier) à la deuxième ligne, que quittent Thibaud Flament et Paul Willemse au coup d'envoi. En revanche, en dépit de la prestation au centre de Romain Ntamack qui avait laissé la plupart des supporters sur leur faim, le sélectionneur des Bleus a décidé de reconduire le Toulousain, au même titre que Matthieu Jalibert, lui aussi décevant face aux Argentins mais qui formera pourtant bien de nouveau la charnière centrale avec un autre Toulousain Antoine Dupont, promu capitaine en l'absence de Charles Ollivon. Ntamack sera épaulé au centre par Gaël Fickou. Et si Gabin Villière, à qui Galthié a préféré Lebel sur l'aile comme pendant de Damian Penaud, disparaît de la composition de départ pour ce deuxième test, face à la Géorgie, dimanche après-midi (14h00) à Bordeaux - "un rendez-vous que l'on sait difficile" - Melvyn Jaminet, le héros de l'exploit du 13 juillet dernier en Australie et nouveau buteur des Bleus - a, lui, été maintenu à l'arrière.

Atonio de retour, Flament et Willemse relégués sur le banc

A l'avant, la principale modification concerne donc la troisième ligne où Alldritt, uniquement utilisé dans un rôle de "finisseur" au Stade de France fait son retour, avec pour partenaires au sein du trio Anthony Jelonch, qui passe néanmoins à l'aile, et Sekou Makalou. Le Parisien chasse du même coup François Cros des titulaires. La deuxième ligne sera composée de Romain Taofifenua et Cameron Woki. Le second avait évolué en troisième ligne face aux Pumas. Cette fois, il débutera en deuxième ligne alors que ce sont Paul Willemse et Thibaud Flament qui avaient eu leur chance le week-end dernier. Enfin, en première ligne, Uini Atonio, préféré à Demba Bamba, retrouvera le XV de départ. Le Rochelais sera associé à Julien Marchand et Cyril Baille.



La composition du XV de France contre la Géorgie

Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Lebel - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap) - Macalou, Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Ju. Marchand, Baille



Remplaçants : Mauvaka, Gros, Bamba, Willemse, Flament, Cros, Lucu, Danty